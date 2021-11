Argentine: Le parti de Macri gagne les élections législatives

Sur 98,1 % des bulletins dépouillés, Ensemble pour le Changement triompherait aux élections législatives

Au Sénat, la coalition de l'ancien président Macri obtient 48,2 % sur 92,9 % des bulletins dépouillés.

La coalition politique Ensemble pour le Changement obtient la majorité à la Chambre des députés et au Sénat sur 89,3 % des bulletins dépouillés.

Selon les résultats, la coalition Ensemble pour le Changement obtient 42,9 % des voix à la Chambre des députés et le Front de Tous (groupe au Gouvernement) 33,2%.

En outre, dans le tiers du Sénat à élire, le groupe de l'ancien président qui a endetté le pays auprès du Fonds Monétaire International (FMI), Mauricio Macri, obtient 48,2 % sur 92,9 % des bulletins dépouillés.

Pour la Chambre des députés, le vote blanc est de 2,9 % et pour le Sénat, il est de 3,1 %.

Dans la capitale fédérale, la candidate d’Ensemble pour le Changement, María Eugenia Vidal a obtenu 47 %, ce qui fait une différence de 21,9 points par rapport à son adversaire Leandro Santoro.

Après avoir appris les résultats, le président Alberto Fernández a déclaré que le pays se dirigeait vers la reprise économique, "avec cette élection, une étape très difficile se termine dans notre pays, marquée par la crise économique du gouvernement précédent", a-t-il déclaré.

"L'Argentine dans le cadre de ces difficultés avance, nous nous relevons, une nouvelle étape s'ouvre pour notre pays (...) nous avons besoin que les grandes majorités génèrent des consensus", a déclaré le chef de l'État.

Le président a rappelé que la dette envers le FMI est le plus grand dommage laissé par le gouvernement du président Macri: "c'est le plus gros écueil que nous rencontrons pour continuer sur la voie de la reprise économique, nous devons relever le défi de réparer les dégâts qu'il a faits", a-t-il expliqué.

en évoquant les avancées réalisés dans le travail avec le Congrès, le président Fernández a affirmé que d'ici décembre, il enverrait un projet de loi qui explicite le programme économique pluriannuel pour le développement soutenable, « celui-ci comprendra les meilleurs accords que notre Gouvernement a obtenus avec la direction du FMI sans renoncer aux principes de croissance économique et d'inclusion sociale", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur Eduardo Enrique de Pedro avait vanté la participation à ces élections et la tranquillité dans laquelle elles ont eu lieu: "C'était une très bonne journée, malgré les pluies qui ont touché la province de Chaco (où il y a eu des inondations) et certaines zones des provinces d'Entre Ríos", a-t-il déclaré.

"Je veux remercier les plus de 104 000 présidents de bureaux de vote, les 400 000 procureurs de toutes les forces politiques qui ont garanti la transparence", a déclaré le ministre argentin.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/argentina-mesas-escrutadas-triunfaria-comicios-legislativos-20211114-0019.html