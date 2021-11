Bolivie : 5 nouveaux chefs d’accusation contre Jeanine Áñez

Le parquet bolivien a imputé jeudi à l'ancienne présidente de fait Jeanine Áñez la commission de cinq crimes liés à la nomination de Karina Leiva Áñez au poste de directrice de la Food and Derivatives Company (EBA) en mai 2020, et a demandé que sa détention provisoire soit prolongée de six mois.

Pour cette nomination, Áñez fait face à des accusations de nominations illégales, de résolutions contraires à la Constitution et aux lois, de manquement aux obligations, d'anticipation ou de prolongation des fonctions et de complicité, car selon l’enquête, Leiva Áñez manquait d'expérience et n’avait pas le diplôme universitaire nécessaire pour occuper un poste aussi élevé.

Le ministère public a ajouté dans son argumentation que cette nomination, qui a eu lieu lors du coup d'État de 2019, correspondait à des intérêts personnels, en plus du fait que la personne nommée était une parente de la présidente.

Compte tenu de l'absence de compétences professionnelles pour occuper ce poste, cette nomination a entraîné une mauvaise gestion et des pertes économiques pour l'entreprise EBA.

L'accusation dans l'affaire de l'ABE a été signée par le procureur Manuel Saavedra. En attendant, la demande de détention préventive émise par le parquet sera examinée lors d'une audience de mesures préventives.

Áñez est détenue, depuis mars dernier, au pénitencier de Miraflores à La Paz, et si ce nouveau mandat d'arrêt était approuvé, elle risquerait une troisième période de prison préventive, après deux mesures similaires pour les affaires Coup d'État I et Coup d'État II.

C’est la cour Pénale de La Paz qui en décidera.

