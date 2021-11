Bolivie : Des tables de travail pour lutter contre la désinformation

La vice-ministre de la Communication, Gabriela Alcón, a rapporté lundi qu'il avait été convenu avec les directeurs de près de 100 médias, privés et publics, de créer des tables de travail pour analyser les propositions de lutte contre la désinformation dans le pays.

"Nous nous sommes engagés, lors de cette première réunion, à réaliser des tables de travail, à présenter des propositions et, comme je vous le dis, nous devons tous travailler, nous devons tous aborder, depuis notre juste place, la lutte contre la désinformation et empêcher que la population ne soit la plus touchée", a-t-il déclaré à l'issue de la réunion avec les médias qui s'est tenue à la Grande Maison du Peuple.

La représentante de l'État a expliqué que le processus commencera par l'établissement d'un calendrier de travail, après des réunions avec les représentants des chaînes de télévision, des radios et des journaux des neuf départements du pays.

Elle a également déclaré qu'à cette réunion, on s'est également engagé à améliorer l'accès à l’information sollicité par les représentants des médias.

"La liberté d'expression est garantie ici, comme nous l'avons dit, le travail des journalistes, l'exercice du journalisme et aussi la responsabilité des médias, l'autorégulation qui figure dans la Constitution politique de l'État, sont garantis. Nous avons donc abordé ces questions et cela s'est avéré très positif", a-t-il ajouté.

Le vice-ministre de la Communication a déclaré qu'il faut lutter contre la désinformation parce qu'elle provoque la peur et l'anxiété de la population, en plus de la polarisation de la société lorsqu'il s'agit de questions sensibles.

Source : TelesurTv.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/bolivia-gobierno-y-medios-de-comunicacion-conformaran-mesas-de-trabajo-para-la-lucha-contra-la-desinformacion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/bolivie-des-tables-de-travail-pour-lutter-contre-la-desinformation.html