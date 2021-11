Bolivie: L'opposition ment au pays

L'opposition a recours au mensonge et à la désinformation pour affronter la population, causer de l'anxiété en répandant des mensonges tels qu'une prétendue loi sur la location et d'autres erreurs amplifiées non seulement sur les réseaux sociaux numériques, mais aussi par certains médias, a déclaré mercredi la vice-ministre de la Communication Gabriela Alcón.

"Je veux aussi dénoncer une campagne de désinformation qui cherche à effrayer notre population et à nous faire nous affronter. Avec des mensonges, on créeun climat d'anxiété, en l'absence d'arguments de l'opposition" a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'autorité a montré des images d'un document présumé qui mentionne une loi fallacieuse sur la location. "Là, j'ai montré quelques images, la loi sur la location, les droits réels. Ce type de désinformation circule sur les réseaux sociaux, une forte campagne de désinformation que nous dénonçons parce qu'il n’y pas d'arguments (de la part de l'opposition)", a-t-elle déclaré.

"Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des médias qui reproduisent ces mensonges sans les vérifier, sans les vérifier. C’est important, vous savez, la chose et son opposé, l'équilibre de l’information, mais ce n'est pas suffisant, c'est aussi une obligation des journalistes, ils le savent très bien, de vérifier l'information", a-t-il déclaré.

En plus de ce document sur. la location qui s'est avéré être un mensonge, d'autres contenus sont diffusés sur des réseaux tels que WhatsApp concernant une "opération Camacho" fallacieuse qui fait référence, avec de grosses fautes d'orthographe (telles que l'utilisation du mot "logiste" au lieu de "logistique" ou "apprensions" au lieu “aprehensiones”) à un faux document « secret » concernant la « prise » de Santa Cruz.

Pour ce texte falsifié, les signatures des autorités ont été falsifiées et on a rendu public son contenu.

Un autre exemple de campagne de mensonges des secteurs d'opposition a été mis en évidence, il y a quelques jours, par la diffusion sur WhatsApp de messages d'une suspension présumée des services téléphoniques par un opérateur local et de la diffusion trompeuse d'images de mouvement de matériel de guerre militaire.

Dans ce contexte, la vice-ministre a déclaré que "la désinformation génère ce type d’affrontement, de terreur, de peur et c'est très fort", elle a donc invité les médias à toujours agir de manière responsable et à lutter contre la désinformation puisque le journalisme et les médias ont pour fonction de servir la population.

Traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/bolivia-viceministra-oposicion-le-miente-al-pais-con-una-campana-de-desinformacion-en-rrss-y-algunos-medios-de-comunicacion/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/bolivie-l-opposition-ment-au-pays.html