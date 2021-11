Bolivie: La droite de Santa Cruz s’avouer vaincue et arrête la grève

Le chef civique Romulo Calvo a communiqué la décision, après avoir rencontré ses alliés et quelques heures après l'adoption de la loi abrogeant la loi anti-blanchiment d'argent.

Après une rencontre avec ses alliés, le président civique de Santa Cruz et l'un des dirigeants de la droite raciste, Romulo Calvo a suspendu la grève illimitée, ce qui montre clairement que les conspirateurs du coup d'État ont manqué d'air pour continuer à essayer de déstabiliser.

La décision a été communiquée lors d'une conférence de presse dans laquelle on ne mentionnait pas où en était la demande d'annulation du paquet législatif dit "maudit" et la restitution de l’obligation d’obtenir les 2/3 des voix pour toutes les décisions législatives, ce qu’ils avaient ajouté à la liste des revendications de la grève qu'ils ont organisée en alliance avec les syndicats et les transports lourds.

"Nous avons levé la grève illimitée à partir de ce moment-là et nous nous sommes déclarés en mobilisation d'urgence et permanente", a-t-il déclaré, "Ils ont été vaincus, ils n'ont pas réussi à soumettre un peuple qui a courageusement défendu son droit avec fermeté et conviction". Cependant, les paroles de Calvo ont généré un grand malaise parmi les ultras de l'Union de la jeunesse de Santa Cruz qui l’ont accusé d'être un "traître" et lui ont appliqué d'autres épithètes bien sentis.

La ministre de la Présidence, María Nela Prada, a présenté mardi soir l'adoption de la loi annulant la validité de la loi stratégique pour lutter contre les profits illicites et financer le terrorisme. Lors de la conférence, elle a appelé à la redoubler d’efforts pour réactiver l'économie et lutter contre le COVID-19.

Santa Cruz et Potosí ont été les centres des manifestations. À Potosí, un paysan a été tué à la suite d'affrontements entre les membres des comités civiques et les paysans, tandis que dans la capitale Santa Cruz, il y a eu plusieurs moments de tension, surtout dans le plan 3000.

Les syndicats dirigés par Francisco Figueroa, qui se sont alliés à Calvo, ont également suspendu la grève, mais ont proposé à leurs alliés de reprendre les manifestations en février pour poursuivre leurs revendications en suspens.

Calvo a estimé que dans un avenir immédiat, l'alliance avec les syndicats et le transport lourd reprendra si nécessaire.

Ils encerclent le bâtiment du Comité pour Santa Cruz et exigent la démission de Calvo pour avoir suspendu la grève.

Des groupes identifiés comme appartenant à l'Union de la jeunesse de Santa Cruz (UJC) ont encerclé le bâtiment du Comité Pro Santa Cruz en exigeant la démission du dirigeant civique Romulo Calvo pour avoir suspendu la grève qui avait débuté le 8 novembre. Après 1 heure, ils ont déclaré que le blocus se poursuivait, après avoir confirmé que le dirigeant du comité civique n'était pas sur place.

"La seule façon pour ce traître (Calvo) de sortir, c’est avec sa démission à la main", a crié une personne qui a déclaré, un mégaphone à la main, qu’elle faisait partie de l'UJC, au milieu de dizaines de personnes protestant contre la suspension de la mesure extrême.

Le vice-président du comité civique Fernando Larach est sorti pour proposer aux manifestants une délai de 48 heures pour organiser une réunion du comité et examiner la demande de démission, une proposition qui a été immédiatement rejetée.

Face à la violence, les lumières se sont éteintes dans le bâtiment du comité civique où Calvo et ses alliés avaient annoncé quelques heures plus tôt la suspension de la grève, après que le gouvernement de Luis Arce ait promulgué la loi qui rendait sans effet la loi destinée à lutter contre le blanchiment des profits illicites.

On ne connaît pas la situation de Calvo qui n'a fait aucune déclaration après avoir annoncé la suspension de la grève. Lors de sa conférence, on a entendu éclater plusieurs pétards lancés par des personnes qui exigent maintenant la poursuite de la grève.

"C'est la troisième fois qu'il nous trahit: la première fois, plus de 50 plateformes avaient un plan pour ne pas se présenter aux élections avec le MAS en 2020 et ce monsieur est allé à Sucre pendant trois mois, en disant que Lanchipa devait partir (le procureur général Juan), alors que le cancer, c'est le MAS", a dénoncé la personne qui s'est identifiée comme membre de l'UJC.

Elle a ajouté que "la deuxième fois qu'il nous a manqués, c'était l'année dernière, cinq conseils et rien ne s'est passé, et c'est la troisième fois, la troisième est la bonne".

Cependant, dans un communiqué, l'UJC a exclu que Calvo ait été "enlevé".

Un représentant des manifestants est entré dans le comité civique et a vérifié que Calvo n’y était pas. On ne sait pas comment il a été évacué.

Les groupes qui entourent le bâtiment de l'entité civile exigent une réunion et que la la manifestation soit maintenue.

Calvo a ajouté au conflit la revendication d'annulation d'un ensemble de lois dites "maudites" et le rétablissement des 2/3 des voix pour toutes les décisions législatives. Au cours de la conférence, il n'a pas dit en quoi consistaient ces exigences.

Précisément, les gens qui protestent exigent de poursuivre la grève jusqu'à ce que le gouvernement satisfasse toutes les revendications.

