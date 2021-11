Brésil : Baisse du soutien des évangélistes à Bolsonaro

Par Rafael Rodrigues da Costa

La situation économique au Brésil et les scandales de corruption entourant Bolsonaro sont quelques-unes des causes de sa perte du soutien des évangéliques. Cependant, ce facteur ne peut pas être exploité par Lula, qui n'est toujours pas considéré comme une option par cette partie de l'électorat.

Le soutien de Bolsonaro parmi les évangéliques semble enfin avoir leurs jours comptés. Selon la dernière enquête Datafolha, seulement 29 % des évangéliques considèrent le gouvernement de Bolsonaro comme excellent ou bon. C'est le taux le plus bas enregistré depuis le début de son mandat.

Depuis janvier, l'approbation du président a baissé de pas moins de 11 % parmi les religieux de ce segment, ce qui indique une forte baisse de popularité dans l'un de ses principaux bastions électoraux.

Qu'est-ce qui explique le déclin de Bolsonaro parmi les évangéliques ? Plusieurs aspects doivent être pris en compte. Premièrement, le facteur économique : les religions évangéliques sont parmi les religions qui concentrent le plus de travailleurs informels et de personnes à faible revenu, les populations qui souffrent le plus des effets pervers de la crise économique, tels que le chômage, le poids de l'inflation dans l'alimentation, le logement et les transports, ainsi que la diminution de l'aide d'urgence.

Le facteur politique semble également peser contre le président. Les scandales de corruption impliquant la famille de Bolsonaro et certains de ses coreligionnaires contrastent avec la figure de l'honnêteté travaillée pendant sa campagne en 2018. Cela a amené certains chefs religieux - par exemple, le pasteur presbytérien Augusto Nicodemus et le théologien et youtubeur à la retraite Yago Martins - à réduire leur enthousiasme pour le président tout au long du mandat, surtout après le départ de Sergio Moro du gouvernement en avril 2020.

Lula, ni l'un ni l'autre

Même avec le déclin évident des sondages de Bolsonaro, l'ancien président Lula (PT) ne semble pas être en mesure de profiter de cette situation chez les évangéliques, car il reste dans un lien technique avec Bolsonaro, du moins depuis mai de cette année. Dans le dernier sondage de Datafolha, alors que Bolsonaro apparaît au premier tour avec une 38 % intentions de vote parmi les évangéliques, 37 % préfèrent Lula. Au deuxième tour, Lula avait 44 % d’intentions de vote contre 43 % pour Bolsonaro. Si l'on examine la marge d'erreur de l'enquête, d'environ trois points, les deux sont en égalité technique.

C'est là que les choses se compliquent pour le candidat du Parti des travailleurs. Il convient de rappeler que, au moins depuis 2014, les évangéliques intègrent la thèse antipétiste dans le discours religieux, en choisissant le "pétisme" et la "gauche" comme "ennemis du peuple de Dieu" et comme une sorte de synthèse de tous les problèmes sociaux de la nation. Et ici, tout est mélangé : des accusations de corruption du "mensalão" à l'opération Lava Jato, en passant par les théories conspirationnistes du "marxisme culturel" et de "l'idéologie du genre". Enfin, tout ce bombardement idéologique a été (et esr) abondamment utilisé par les dirigeants évangélistes pour empêcher tout rapprochement entre le public évangéliste et les agendas de gauche, limitant ainsi la performance du PT dans ce segment.

En outre, il convient de noter que l'impasse de Lula parmi les évangélistes est également le résultat d'une certaine résistance - sans parler de l'arrogance et du manque de sensibilité - de certains secteurs progressistes au dialogue avec ce public religieux. Basé sur l'argument de la laïcité de l'État, il y a ceux qui croient que la séparation entre religion et politique peut se faire avec la même pureté chimique qui divise l'eau et le pétrole.

Et voici la grande erreur d'une grande partie de la gauche brésilienne : en essayant d'isoler le point de vue religieux de la politique, ce qu'ils font, dans la pratique, c’est de sous-estimer un aspect très important de la vie quotidienne de cet électorat. Après tout, n'oublions pas que l'église évangélique s'est développée dans le pays principalement dans les périphéries des grandes villes brésiliennes parce que c'est un endroit stratégique pour accueillir les populations les plus pauvres. En effet, l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais possède un réseau de soutien mutuel entre frères et sœurs, offrant une aide en cas de besoin, et est un espace important de loisirs, de culture et de sociabilité dans les communautés.

Si la gauche n’est pas sensible au dialogue avec cette partie de l'électorat, les efforts de la droite ne manquent pas pour essayer de maintenir ce groupe uni. La preuve en est la force avec laquelle la thèse de la "guerre spirituelle" continue d’être en vigueur dans les milieux religieux, comme si le gouvernement de Bolsonaro était une sorte de défenseur unique du christianisme, alors que ceux qui le critiquent et ses adversaires seraient en fait envoyés (ou trompés) par le malin pour détruire les piliers de la civilisation judéo-chrétienne. Bien que cette théorie perde des adeptes, si le camp progressiste ne conteste pas le récit religieux désignant le véritable ennemi de Dieu (et du peuple), il est très probable qu'en 2022, nous aurons une "troisième voie" plus évangélique et anti-gauche.

Rafael Rodrigues da Costa est sociologue, titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université fédérale de São Paulo et chercheur invité à l'Université fédérale de Bahia (UFBA).

Traduction Apple corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/brasil-declive-del-apoyo-evangelico-a-bolsonaro/

