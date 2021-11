Brésil : Fin de l'aide d'urgence : 39 millions de personnes sans protection sociale

Par Paola Carvalho.

Nous atteignons fin octobre 2021. À la fin du mois, nous avons le dernier quota d'aide d'urgence pour 39 millions de Brésiliens. Le programme d'urgence prend fin, mais les effets néfastes de la réduction des politiques sociales, même avant la fin de la pandémie, et les conditions socioéconomiques aggravées par l'impact de la COVID-19, ne prennent pas fin.

Nous parlons d'un pays où 100 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire et au moins 20 millions souffrent de la faim. Nous parlons d'un Brésil qui compte au moins 20 millions de chômeurs et de découragés et dans lequel les travailleurs informels et les travailleurs indépendants ont de la difficulté à reconstruire leurs espaces de travail avec une inflation élevée et sans incitations gouvernementales.

Nous parlons d'une énorme lignée de personnes extrêmement pauvres, qui cherchent de la nourriture dans des camions à ordures et qui essaient de se nourrir de restes d'os et de cuisses de poulet. Il convient toujours de se rappeler que nous avons déjà perdu plus de 600 000 vies.

Vous ne pouvez pas improviser avec la protection sociale. La nécessité d'élargir les programmes de garantie du revenu a été démontrée depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi le programme universel du revenu de base est plus d'actualité que jamais.

Le plafond des dépenses, les exonérations fiscales régressives et même le scandale des amendements parlementaires ne serviront à personne, pas même à leurs défenseurs, si nous laissons derrière nous des millions de familles dépouillées de tout revenu.

Cependant, rien n'est capable de sensibiliser un gouvernement comme celui de Bolsonaro. Le 9 août 2021, le président a commis l'irresponsabilité de signer la mesure provisoire 1.061/2021, qui met fin au programme Bolsa Familia. Au lieu de cela, il a présenté une proposition qui est loin d'être les exigences minimales nécessaires à l'heure actuelle, intitulée Brazil Aid.

Il est difficile d'accepter que cette proposition, telle qu'elle est cousue, ne serve que les bénéficiaires de Bolsa Familia et ceux qui font la queue depuis des années, mais exclue d'autres personnes qui ont été incluses dans l'aide d'urgence.

Le nouveau programme ne tient pas compte du prix de la nourriture, ni des dommages graves causés par la pandémie - par exemple, les familles qui ont perdu les membres responsables de l'entretien de la maison. Même avec ce scénario, le gouvernement offre un programme qui apporte une série d'avantages supposés, tels que la possibilité de permettre la déduction allant jusqu'à 30 % de la valeur de l'avantage pour payer la dette consignée. En le permettant, le gouvernement autorise et valide la possibilité d'endettement des bénéficiaires.

Bien au-delà de cela, leurs mesures renforcent les préjugés contre les plus pauvres et l'idée que les gens sont dans un état de misère par manque d'effort.

L'aide proposée au Brésil est, en fait, un échange électoral, puisque l'ajustement ne sera valable que pour l'année 2022. Nous avons besoin d'un effort permanent pour élargir l'échange familial. Seulement 17 millions de familles seront servies, couvrant le nombre actuel de bénéficiaires et la liste d'attente prépandémique.

Il ne tient pas compte de l'appauvrissement de la population, des personnes qui ne sont pas dans le cadastre unique, des nouvelles compositions familiales qui ont été reconstituées même avec les décès qui ont eu un impact sur la réalité d'innombrables familles.

Pour eux, peu importe que, loin des richesses de Dubaï, les misérables du Brésil se disputent les restes de nourriture, les cuisses de poulet, les cous, les morceaux de viande, renversant les rangs de la faim. Mais les urnes, l'année prochaine, seront en mesure de répondre à chacun des défis que Bolsonaro et ses sbires nous ont tous imposés et apporteront surtout une réponse digne à la politique populiste qu'il tente de sauver en offrant une aide qui durera jusqu'en décembre 2022.

(Paola Carvalho est directrice des relations institutionnelles du Réseau brésilien du revenu de base).

