Brésil : Le coup porté à la Bourse pour la famille

Par Emir Sader

Lorsque Lula a dit - et a commencé à le mettre en pratique - qu'il gouvernerait pour tout le monde, mais surtout pour les plus nécessiteux, une nouvelle ère a commencé dans la vie brésilienne et dans la vie elle-même. Nous ne rencontrerions plus d'individus, d'enfants, de familles, dormant et vivant dans la rue, comme règle, la situation la plus difficile à vivre dans le pays le plus inégalitaire du continent le plus inégalitaire du monde.

La Bourse pour la famille est devenue le symbole du fait que personne ne serait plus abandonné dans le pays ; que les Gouvernements cherchent et prennent soin des plus nécessiteux ; que gouverner - comme le dit Lula lui-même - c'est prendre soin des gens. Une définition qui horrifierait les politologues sophistiqués, mais qui représente quelque chose de très concret pour les centaines de millions de pauvres du Brésil.

C'était l'idée que les Gouvernements ne se préoccupaient pas seulement de ce qui se passait à Brasilia, au Congrès, à la Bourse des valeurs et à Washington. L'idée qu'ils mesureraient leur succès en réduisant la pauvreté, la faim, la misère et les inégalités, et non par le soutien qu'ils auraient des médias et des entités commerciales.

C'était l'idée que l'abandon est la pire chose qui puisse arriver à une personne ; que personne ne voit ta faim et ton froid quand tu dors dans la rue ; qu'ils traversent la rue pour ne pas tomber sur toi, que tu as ton lit et ta maison sur le trottoir ; qu'ils prétendent qu'ils ne voient pas que ce sont des familles, des enfants, des vieux, qui sont assis ou couchés sur les places qui sont faites pour se promener et pour l’oisiveté et non pour servir de refuge aux abandonnés.

C'était l'idée qu'aider les plus nécessiteux ne dépendrait pas de l'humeur du président de service, des relations avec le Congrès, qu'il ne serait pas reporté de décembre à mars comme s’ils ne savaient pas que seulement 90 jours et 90 nuits, c'est plus de faim et d'impuissance pour des millions de personnes, comme si le plafond des dépenses pouvait couvrir les abandonnés lorsqu'il pleut sur les places et les rues, comme si discuter sur 400 réaux ou 229 réaux, c’était complaire à Paulo Guedes et laisser des millions d’enfants pauvres sans leur lait quotidien.

Nous pensions que la souffrance des millions de personnes abandonnées dans la rue était terminée, que la majorité continuerait à prévaloir, à voter pour les Gouvernements qui favorisaient la Bourse pour la famille et non la Bourse des valeurs. Mais Dilma a été renversée par un coup d’État - qu'ils regrettent tellement qu'ils ont encore du mal à accepter le fait que c'était un coup d’État - pour mettre fin aux illusions de millions d'abandonnés et aussi à nos illusions, à l’idée qu'il n'y aurait plus de gens désespérés.

Ce fut un coup porté à la Bourse pour la famille, en faveur des spéculateurs de la Bourse et non des abandonnés qui dorment sur les trottoirs devant la Bourse. Ce fut un coup porté à la démocratie, aux politiques sociales, à Lula et au PT, à la Bourse pour la famille. Les bourses des valeurs augmentent, ainsi que la faim et l'abandon de millions de sans-abri.

Une certaine aide peut revenir, en fonction de l'humeur (et des intérêts) du Congrès. Elle restera jusqu'aux élections, si Bolsonaro parvient à être réélu. La Bourse applaudira, la Bourse pour la famille restera sur la route et les abandonnés seront plus abandonnés que jamais. Ils seront cachés par l'action de la police - tant qu'il n'y aura pas de chiens qui les chasseront -, par le discours des responsables du Gouvernement, la télévision et des journaux auront un regard sélectif sur les photos et éviteront de les montrer.

Lula reviendra-t-il ? Peut-être. La Bourse pour la Famille reviendra-t-elle pour rester ? Jusqu'à ce que les salaires et les emplois soient dignes, pas les mille réaux qui’on ne perçoit même pas pour des emplois précaires, mais un salaire qui permette aux gens d'avoir une maison avec un minimum de dignité pour vivre avec leur famille, d’avoir de la nourriture pour tout le monde, tous les jours, de travailler avec un contrat officiel.

Source : Rébellion

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

