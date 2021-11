Chili : 7 officiers condamnés pour des crimes liés au Coup d’État de 1973

La Havane, 5 nov. (RHC)- La deuxième chambre de la Cour d'appel de Santiago du Chili a confirmé jeudi la condamnation de sept officiers de l'armée chilienne à la retraite pour leur participation aux enlèvements et aux meurtres de 23 collaborateurs de l'ancien président Salvador Allende lors du coup d'État du 11 septembre 1973.

Les officiers ont détenu la garde personnelle d'Allende au Palais de La Moneda, le siège du gouvernement, ainsi que des médecins, des économistes et des fonctionnaires de la police d'investigation.

La justice chilienne a déclaré que les officiers Servando Elías Maureira et Jorge Iván Herrera ont été condamnés à neuf ans de prison ; et les anciens officiers militaires Teobaldo Segundo Mendoza, Eliseo Antonio Cornejo, Bernardo Soto et Jorge Ismael Gamboa, à sept ans. Condamnations prononcées en 2018.

L'instance judiciaire a également condamné Pedro Octavio Espinoza à 20 ans de prison, en tant que co-auteur des crimes d'homicide aggravé sur 15 des victimes de l'enlèvement.

Les collaborateurs de l'ancien président Allende ont été arrêtés et emmenés au régiment de Tacna, où ils ont été détenus pendant deux jours, puis emmenés, pieds et poings liés avec du fil de fer et montés sur un camion et, à ce jour, on ignore où ils se trouvent.

L'instance judiciaire a précisé que les crimes d'enlèvement et d'homicide aggravé sont reconnus comme des crimes contre l'humanité car le premier est considéré comme des disparitions forcées, tandis que le second comme une attaque généralisée et systématique contre un groupe déterminé de la population civile.

Bien que le tribunal ait ordonné le versement d'une compensation financière aux proches des victimes, le processus de réparation intégrale des personnes touchées par la dictature d'Augusto Pinochet n'est toujours pas achevé, car il existe toujours un pacte de silence sur les crimes commis.

Source: TeleSur

