Chili : Clés des élections générales

En plus du président du pays, des sénateurs, des députés et des conseillers de plusieurs régions chiliennes seront élus.

Ce dimanche 21 novembre, le Chili vivra ses élections générales dans un contexte agité par l'état d'urgence décrété dans plusieurs régions du pays, où il votera pour le président de la république et les sénateurs, députés et conseillers régionaux.

Pour l'élection du président, il y aura un scrutin avec sept candidats, à savoir : Sebastián Sichel, de Pacto Chile Vamos ; Gabriel Boric, d'Apriuebo Dignidad ; José Antonio Kast, du Parti républicain du Chili ; Franco Parisi, du Parti populaire ; Marco Enríquez-Ominami, des progressistes du Chili ; Yasna Provoste, du Parti chrétien-démocrate, et Eduardo Artés, du Parti de l'Union patriotique.

Selon la Constitution du pays, pour devenir président, l'un des candidats doit obtenir la majorité absolue des voix. Sinon, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix se présenteront à un second tour prévu pour le 19 décembre prochain.

En outre, les membres du Congrès national sont élus : tous les députés de la Chambre des députés seront renouvelés après leur mandat de quatre ans. Au Sénat, contrairement à la Chambre des députés, seule une partie de ses membres, sera renouvelé. Leur mandat est de huit ans.

Quelques jours avant la tenue des élections, nous voulons partager avec vous l’ABC des élections au Chili.

Où obtenir des informations sur les élections ?

Le site Web de l'élection générale est disponible pour consulter les dates importantes du calendrier électoral, les charges à pourvoir, les candidatures et les pactes concurrents. De même, on pourra y voir les programmes officiels de gouvernement des candidats à la présidence.

Qui peut voter et qui ne peut pas ?

Tous ceux qui ont le droit de vote, y compris les Chiliens à l'étranger en cas d'élections présidentielles, pourront voter. D'autre part, pour l’élection des sénateurs et des députés régionaux et des conseillers, seuls ceux qui se trouvent sur le territoire national peuvent voter.

Quelles sont les principales dates ?

Le 16 novembre, le service électoral a mis les fac-similés des bulletins de vote à la disposition des médias. Jeudi prochain, le 18, toutes les informations de propagande et les informations électorales utiles aux citoyens, ainsi que la bande de propagande gratuite sur les chaînes de télévision non cryptées se termineront à 24H00, heure locale (03H00 GMT).

Le vote est-il obligatoire au Chili ?

Il s'agit d'un exercice volontaire conformément à l'article 15 de la Constitution politique de la République.

Comment savez-vous dans quel bureau de vote voter ?

À partir du samedi 30 octobre, les électeurs autorisés à voter peuvent connaître les lieux de vote qui fonctionneront dans le processus, sur le site Web du service électoral, consulter les données électorales, entre autres informations.

Ce dimanche 21 août, l'élection générale 2021 aura lieu. Apprenez tout sur ce processus électoral en allant sur https://t.co/SudPl9BoXt. Vérifiez vos données, telles que le lieu de vote, la table et si vous avez été nommé membre du bureau en entrant dans le service électoral (@ServelChile)

Quel document dois-je présenter pour le vote ?

Le citoyen autorisé à voter doit porter sa carte d'identité ou son passeport dans le cas d'étrangers nationaux et d'étrangers autorisés avec la carte d'identité pour étrangers. Si vous avez perdu ce document, vous ne pourrez pas voter à moins d'avoir un passeport. Les pièces d'identité ou les passeports expirés depuis le 1er octobre 2019 sont acceptés, mais la preuve de demande en cours de traitement n'est pas acceptée.

Quel est l’horaire ?

Vous pouvez vous rendre à votre table de réception le dimanche 21 novembre de 8h00 à 18h00, heure locale, au Chili (11h00 à 21h00 GMT).

Quelles mesures seront prises concernant la pandémie de Covid-19 ?

Un protocole sanitaire sera déployé qui comprendra une trousse sanitaire composée de matériel de protection qui doivent arriver à l'ensemble des électeurs, tels que le gel hydroalcoolique et les masques.

Chaque électeur doit apporter son propre crayon bleu pour marquer sa sélection sur les bulletins de vote et signer.

D'autre part, les membres des bureaux de vote doivent avoir un kit avec deux masques KN95. En outre, des protections faciales pour les membres des tables à usage obligatoire, du gel hydroalcoolique, des désinfectants pour les surfaces manipulées par les utilisateurs, des serviettes humides avec 70 % d'alcool, des serviettes en papier, des gants et des sacs à ordures.

Les bureaux de vote seront désinfectés les 20 et 21 novembre tôt le matin, les places seront marquées et l'utilisation du masque sera obligatoire. D'autres mesures conçues pour éviter l'encombrement sont l'accès préférentiel aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins spéciaux et à d'autres personnes, qui doivent se tenir à deux mètres de la ligne d'accès.

