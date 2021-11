Chili: Communiqué de Solidarité Bolivarienne 

Solidarité Bolivarienne s’inquiète du résultat du premier tour des élections présidentielles au Chili où le candidat pinochétiste, José Antonio Kast, est en tête du premier tour.

Son adversaire, Gabriel Boric, le suit d’assez près et les autres candidats sont loin derrière, ce qui signifie que le pays va devoir choisir entre la gauche et l’extrême-droite. On connaît les ravages de la dictature d’Augusto Pinochet. Cependant, la Constitution qu’il a mise en place est toujours en vigueur même si de larges secteurs de la société souhaitent qu’elle soit remplacée par une nouvelle Constitution.

Le discours du candidat pinochétiste est un amalgame de mensonges, de manipulations et de fausses promesses. « Notre projet ne cherche pas à discriminer, le Chili est un pays où personne n'est méprisé, au-delà des différences politiques, nous devons retrouver l'unité et progresser dans la justice", a déclaré José Antonio Kast mais l’un des candidats battus au premier tour a tout de même eu le courage de rappeler au peuple chilien que Kast constitue une menace et une menace pour la vie des Chiliens. Ce qui n’est pas une vue de l’esprit quand on se souvient du nombre de victimes qu’a fait la dictature de Pinochet. « Ni oubli ni pardon, Pinochet contre le mur » (pour être exécuté ) disaient les opposants qui avaient réussi à sauver leur vie!...). Les Chiliens l’auraient-ils oublié?

Pour Solidarité Bolivarienne

la présidente, Françoise Lopez

