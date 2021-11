Chili : Des enfants adoptés en Suède pour améliorer les relations bilatérales

Afin d'influencer la Suède, la dictature d'Augusto Pinochet a livré plus de 2 000 enfants en adoption dans le cadre de procédures qui font l'objet d'une enquête dans la nation européenne après des allégations d'éventuelles irrégularités. Il s'agit d'une recherche officielle sur les adoptions internationales impliquant des milliers d'enfants de pays tels que le Chili et la Colombie. Selon l'enquête, la dictature a utilisé ces adoptions irrégulières comme moyen d'acquérir de l'influence dans le pays d'accueil des mineurs.

L'information a été publiée par les médias suédois Dagens Nyheter (DN), qui ont publié le rapport "Les enfants à tout prix", où il a montré comment les mineurs des pays pauvres avaient été adoptés dans la nation européenne sans le consentement de leurs parents entre 1971 et 1992.

En ce qui concerne le Chili, le contexte révélé correspond à l'enquête criminelle menée depuis 2018 par Karen Alfaro, de l'Université Australe, où elle rassemble l'histoire d'au moins 630 cas d'enfants chiliens emmenés en Suède irrégulièrement.

Les travaux de recherche du Chili s'intitulent "Enfants chiliens adoptés par des familles suédoises. Proximité diplomatique à l'époque de la guerre froide (1973-1990)", où il est indiqué que "les adoptions sont devenues partie intégrante d'un jeu politique visant à lever l'isolement international du Chili".

Comment fonctionnaient les adoptions irrégulières

Les articles publiés dans DN ont révélé comment la Suède a créé un système qui permettait les adoptions dans des circonstances contraires à l'éthique et illégales. En fait, après que ces informations ont été révélées, les responsables qui ont participé au processus fournissent des informations sur les irrégularités présumées jusqu'à la fin des années 2010.

Avec ces informations, la ministre suédoise des Affaires sociales, Lena Hallengren, a ouvert une enquête gouvernementale sur les adoptions internationales. Le responsable a expliqué que "l'enquêteur examinera si des irrégularités se sont produites dans les pays d'où proviennent la plupart des adoptions ainsi que dans les pays où il existe de forts soupçons qu'il y a eu des irrégularités".

De son côté, la justice chilienne a ouvert une enquête judiciaire en 2018 pour analyser des milliers d'adoptions irrégulières par des étrangers, y compris des citoyens suédois, qui ont eu lieu pendant la dictature de Pinochet, qui a duré de 1973 à 1990. Au cours de l'enquête, il a été découvert cette semaine que le régime militaire cherchait à utiliser les adoptions comme instrument pour faire pression sur le gouvernement suédois, qui avait été particulièrement critique à l'égard du régime chilien pendant le mandat d'Olof Palme, qui a été Premier ministre pendant 10 ans en deux étapes : de 1969 à 1976, et de 1982 jusqu'à son assassinat quatre ans plus tard.

Dans ce contexte, la recherche indique qu'environ 2 000 enfants chiliens ont été adoptés par les Suédois entre 1974 et 1990, dans le cadre d'une campagne orchestrée visant à essayer d'améliorer les relations entre les deux pays. Là-bas, le Centre d'adoption suédois et les groupes suédois d'extrême droite liés à Pinochet ont agi comme des éléments clés, qui cherchaient à renforcer les relations amicales entre les deux nations.

Selon les recherches d'Alfaro, les adoptions en Suède ont augmenté après une visite à Stockholm de la ministre de la Justice du Chili de l'époque, Monica Madariaga, au milieu des années 1970. La lettre indique que c'est elle qui a convaincu le conseil de direction des avantages qui pouvaient être obtenus avec les adoptions, y compris l'amélioration de la réputation du régime en Suède.

"Après le coup d'État militaire de 1973, le régime était sceptique quant aux adoptions. Les enfants abandonnés ont été considérés comme un moyen pour la Suède de diffamer le gouvernement chilien", explique le chercheur, mais après la visite de Madariaga en Suède, l'armée a changé d'avis. Il convient de mentionner que l'ancien ministre était le cousin de Pinochet et que c'était celui qui "a rapidement réalisé que les adoptions pouvaient apporter quelque chose de positif au Chili, tant politiquement qu'économiquement", dit Alfaro.

Le document conclut que les adoptions d'enfants par des familles suédoises étaient des actes qui violaient les droits de l'homme, derrière un rideau qui cherchait à les montrer comme une aide humanitaire, en raison de la situation difficile des enfants chiliens touchés par la malnutrition et la mortalité élevée. Ainsi, sa régularisation s'est transformée en stratégies diplomatiques et politiques pour récolter des profits et inverser l'isolement du régime militaire.

Le journal suédois ajoute des informations sur la Chine, d'où plus de 4 000 enfants ont été abandonnés pour adoption aux Suédois. Les autorités chinoises affirment qu'il s'agit d'enfants qui ont été abandonnés par leurs parents.

