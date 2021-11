Cuba: Les gusanos de tous les pays unis pour soutenir la déstabilisation

À première vue, il ne manque personne dans la porcherie anti-Cuba pour signer un manifeste mensonger, parlant de "liberté et de démocratie". Ce sont les rancuniers habituels, les revanchards qui veulent que Cuba redevienne un nouvel État des États-Unis, mais qui n'ont pas encore appris que le peuple cubain les rejette parce qu’ils sont des laquais "fabriqués aux États-Unis ».

Les signatures valent le coup d’oeil.

LETTRE DE SOUTIEN AU PEUPLE CUBAIN

Depuis des décennies, plus de 60 ans maintenant, le peuple cubain a subi la gigantesque oppression de la dictature la plus ancienne de l'histoire latino-américaine, étant ainsi privé des droits de l'homme les plus élémentaires. Depuis 1952, les Cubains n'ont pas participé à des élections libres et plusieurs générations ont été persécutées pour avoir exercé le journalisme et la liberté d'expression, tout comme toutes sortes de militants des droits de l'homme sur l’île.



Mais le peuple cubain a lancé un appel à la LIBERTÉ et à la DÉMOCRATIE le 11 juillet, montrant à la communauté internationale que les Cubains se tiennent dans la lutte pour la conquête de leurs droits et la construction d'une démocratie. C'est le peuple cubain qui demande, comme José Martí l'a fait il y a longtemps, une République avec tout le monde et pour le bien de tous.



C'est pourquoi nous et tous ceux qui défendons la liberté et la démocratie dans notre région et dans le monde, protégés par le droit international, la Charte démocratique interaméricaine et la Déclaration universelle des droits de l'homme :



Exprimons notre solidarité avec le peuple cubain dans sa lutte pour la liberté et la démocratie. Les Cubains ont le droit de choisir leur avenir, leurs revendications sont légitimes et nécessaires à la construction de l'État de droit sur l'île.

Soutenons et apportons notre appui à l'appel à la manifestation pacifique du 15 novembre lancé par différents secteurs de la société civile.



Accompagnons l'appel à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, en particulier ceux arrêtés pour des manifestations pacifiques le 11 juillet.



Madrid, novembre 2021

SIGNATAIRES:



Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, Pérou

Luis Alberto Lacalle, ancien président, Uruguay

Mauricio Macri, ancien président, Argentine

Lénine Moreno, ancien président, Équateur

Ernesto Zedillo, ancien président, Mexique

Jorge Quiroga, ancien président, Bolivie

Alfredo Cristiani, ancien président, El Salvador

Pablo Casado, président du Parti populaire

Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid

Fernando Savater, philosophe et écrivain, Espagne

Gioconda Belli, poète et romancière, Nicaragua

Enrique Krauze, historien, Mexique.

Álvaro Vargas Llosa, écrivain et journaliste, Pérou

Esperanza Aguirre, ancienne présidente du Sénat, Espagne

María Corina Machado, ancienne députée, Venezuela

Carlos Alberto Montaner, écrivain et journaliste, Cuba

Mauricio Rojas, ancien ministre de la Culture, Chili

Yoani Sánchez, journaliste, Cuba

Rosa María Payá, militante, Cuba

Luis Fernando Camacho Vaca, gouverneur de Santa Cruz, Bolivie

Ricardo López Murphy, ancien ministre de l'Économie, Argentine

Patricia Bullrich, ancienne ministre de la Sécurité, Argentine

Pedro Cateriano, ancien vice-ministre de la Justice, ancien ministre de la Défense, Pérou

Javier Milei, économiste, Argentine

José Luis Espert, économiste, Argentine

Jorge Triana, adjoint, Mexique

Gerardo Bongiovanni, président de la Fondation Libertad, Argentine

Carlos Rodriguez Braun, économiste, Espagne

Sergio Negrete Cárdenas, économiste, Mexique

Cristina Pérez, journaliste, Argentine

Eduardo Feinmann, journaliste, Argentine

Alejandra Reynoso, sénatrice, Mexique

Carlos Felipe Mejía, sénateur, Colombie

Jonatan Viale, journaliste, Argentine

Raúl Tola, président de Vargas Llosa, Pérou

Darío Lopérfido, directeur de la chaire de Vargas Llosa, Argentine

Idania Chirinos, journaliste, Venezuela

Carlos Sánchez Berzaín, ancien ministre du gouvernement, Bolivie

Oscar Ortiz Antelo, ancien ministre du Développement, Bolivie

Leonardo Padrón, écrivain, Venezuela

Daniel Lacalle, économiste, Espagne

Juan Ramón Rallo, économiste, Espagne

Axel Kaiser, avocat et écrivain, Chili

Roberto Cachanosky, économiste, Argentine

Florencia Arietto, avocate, Argentine

Carlos Mota, journaliste, Mexique

Glenda Umaña, journaliste, Costa Rica

Pilar García de la Granja, journaliste, Costa Rica

América Rangel, adjointe à Mexico, Mexique

Massimo Mazzone, FIL Business Council, Italie

Marcel Granier, FIL Business Council. Venezuela

Andrés Cardo, FIL Business Council, Pérou

Javier Osa, FIL Business Council, Espagne

Rafael Alfonzo, FIL Business Council, Venezuela

Sebastián Araya, FIL Business Council, Chili

Carlos Zuloaga, FIL Business Council, Venezuela

Rocío Guijarro, CEDICE, Venezuela

Kitty Monterrey, vice-président de l'Internationale libérale, Nicaragua

Berta Pantoja, présidente de RELIAL, Mexique

Ian Vázquez, écrivain, Pérou

Óscar Álvarez Araya, politologue, Costa Rica

Alejandro Bongiovanni, avocat, Argentine

Guadalupe Juárez, journaliste, Mexique

Mario Pentón, journaliste, Cuba

Gustavo Pérez Firmat, écrivain, Cuba

Roberto González Echevarría, chercheur, Cuba

Daniel Cordova, ancien ministre de la Production, Pérou

Gustavo Lazzari, économiste, Argentine

Diana Mondino, économiste, Argentine

Ignacio Bongiovanni, économiste, Argentine

Gerall Chavez, journaliste, Nicaragua

Lourdes Ubieta, journaliste, Venezuela

Mariela Palma Cambronero, présidente de Free Association, Costa Rica

Antonio de la Cruz, analyste politique, Venezuela

Agustín Antonetti, activiste, Argentine

Félix Llerena, activiste, Cuba

Jeunesse et démocratie dans les Amériques, États-Unis

DemoAmlat, Argentine

Groupe de jeunes de la Fondation Libertad, Argentine

Actions pour la démocratie, Cuba

Traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/cuba-la-gusanera-internacional-se-une-para-apoyar-la-marcha-desestabilizadora-contra-la-revolucion/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/cuba-les-gusanos-de-tous-les-pays-unis-pour-soutenir-la-destabilisation.html