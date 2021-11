Cuba : Un accord avec le Club de Paris pour reporter le paiement de la dette en 2022

LA HAVANE, 20 octobre (Reuters) Cuba a conclu un accord avec le Club de Paris des pays créanciers pour reporter à l’année prochaine le paiement annuel de la dette due en novembre. L’accord historique du Club de Paris de 2015 avec La Havane a annulé 8,5 milliards de dollars des 11,1 milliards de dollars de dette souveraine sur lesquels Cuba a fait défaut en 1986, plus les frais. Cuba a accepté de rembourser le reste par versements annuels jusqu’en 2033, mais n’a rempli que partiellement ses obligations en 2019 et a fait défaut l’année dernière.

Les contours d’un accord modifié, élaboré entre les parties en juin et non communiqué précédemment, appellent à une reprise des paiements en 2022 et à un ajustement du calendrier de paiement, ont déclaré des diplomates. Le gouvernement cubain et le Club de Paris n’ont fait aucun commentaire à ce sujet.

Le groupe Cuba des membres du Club de Paris comprend, comme pays, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et la Suisse.

Source Reuters