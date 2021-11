Cuba: Un disparu qui fait du tourisme

Yunior García Olivera, le chef d’une « révolution de couleur qui n’a pas existé » s’est autant ridiculisé que l’autre marionnette, Juan Guaidó, le «président» qui n’a jamais existé.

tout a commencé quand les collègues de Yunior, dans ce groupuscule appelé Archipel, ont poussé de hauts cris en disant que leur chef avait disparu ainsi que 2 autres membres de cette créature. Archipel a fait parvenir à la presse « internationale » une note ainsi rédigée:

« A cette heure, nous pouvons indiquer qu’un autre de nos collaborateurs rentre de chez Yunior García où il a été reçu par un membre de la famille de Dayana Prieto qui a confirmé ne pas savoir où se trouvent Dayana et Yunior depuis le 16 novembre. A partir de ce moment, Archipel, les considère tous 2 comme disparus et exige une preuve de vie en urgence. »

Une heure plus tard, la plateforme dénonçait la disparition de sa modératrice Daniela Rojo et demandait aussi pour elle une preuve de vie.

Un peu avant, la plateforme avait lancé une alerte parce qu’elle ne savait pas où se trouvait Yunior García et expliquait que le dernier contact avec l’organisateur de la manifestation du 15 novembre remontait au 14 novembre à 18 heures.

Archipel a aussi dénoncé la situation d’Adrián Nápoles Capote, le modérateur de Las Tunas, qui avait été arrêté et était en isolement.

Mais les alertes ont cessé quand, de Madrid, le journal proches des « gusanos » El País indiquait:

« Peu après 10 heures du soir, en Espagne, Yunior García est apparu, vêtu de noir, avec un manteau en duvet, un jersey et un cache-nez, dans une interview diffusée sur YouTube avec le cinéaste cubain Ian Padrón. Le dramaturge, principal chef de la plateforme d’opposition Archipel et organisateur de la marche civique pour le changement ratée du 15 novembre dernier, est arrivé mercredi matin à Madrid par l’aéroport de Barajas mais n’a pas voulu dévoiler où il était par respect pour le collectif de Cubains qui leur ont trouvé, à sa femme, Dayana Prieto, et à lui, un endroit où loger. García n’a pas non plus donné de détails sur la façon dont il a quitté l’île. « Je ne sais pas pourquoi ils m’ont laissé partir, » s’est-il contenté de dire pour annoncer ensuite que jeudi, il ferait des « déclarations importantes. »

Extrait de la vidéo de l’interview de Yunior García:

« L’artiste a confirmé qu’il avait quitté son pays avec un visa accordé par l’ambassade d’Espagne et que, pour le moment, il n’avait pas demandé l’asile car il a l’intention de rentrer à Cuba: « Mon idée est de rentrer une ois que j’aurais fini ma tâche: faire que Cuba soit pour tous les Cubains, » a-t-il affirmé.

« Pendant presque 1 heure d’interview, García a raconté comment la réclusion forcé dans sa maison de La Havane, le 14 novembre dernier, lui a fait prendre la décision de quitter Cuba avant d’annoncer qu’il marcherait seul dans les rues de la ville pour protester contre le refus du Gouvernement de permettre les manifestations du 15 novembre. Le dramaturge a alors commencé des démarches pour pouvoir se rendre en Espagne. « J’étais allé à l’ambassade car je prévoyais qu’ils allaient m’arrêter, » a-t-il expliqué: « J’ai toujours pensé que le 14, j’allais finir en prison. Ils m’avaient dit que j’irais dans une des prisons de l’est, » a-t-il poursuivi en évoquant la prison dont la Sécurité de l’Etat l’a menacé. Mais il n’a pas donné plus de détails sur la façon dont il a obtenu cette autorisation et il n’a pas précisé non plus comment il app voyager en si peu de temps après avoir passé plus de 24 heures en isolement dans sa maison. Pour le moment, on sait seulement qu’il s’est envolé pour Madrid le mardi sur un vol d’Iberia avec un visa de touriste valable 3 mois et limité à l’Espagne qui lui a été accordé le lundi, ont indiqué des sources diplomatiques. »

L’article d’El País est. un soulagement pour les fanatiques du « dramaturge » qui, comme on le voir, bien qu’il soit persécuté par la « cruelle dictature » cubaine, n’a eu aucun problème pour partir de l’aéroport de La Havane comme n’importe quel touriste et apparaître à Barajas pour profiter d’une petite promenade dans les rues de Madrid. De n’importer quel côté qu’on regarde, ce ne sont pas les terribles agents du renseignement cubain qui lui gâchent le chocolat et les churros qu’il l’intention de prendre pour oublier les peines d’une grande marche qui a fini avant de commencer.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

