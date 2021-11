Cuba : Une Place Henry Reeve en hommage aux brigades médicales cubaines à Crema,

La Havane, 31 oct. (RHC)- La mairie de Crema, en Italie, a inauguré cette fin de semaine une Place Henry Reeve, en hommage à la brigade médicale cubaine de même nom.

La Place se trouve à l’endroit même où les praticiens cubains prêtaient leurs services dans un hôpital de campagne au pire moment de la pandémie de Covid-19.

L’initiative a été promue par l’Association d’Amitié Italie-Cuba.

«L'endroit rappelle non seulement le travail déployé par les professionnels cubains, mais aussi l’accueil fourni par le peuple et les expressions mutuelles d’amour. Lors de l’inauguration, une plaque de marbre a été dévoilée par les autorités locales en présence des diplomates cubains et des membres des groupes d’amitié avec Cuba dans plusieurs villes italiennes» a déclaré au journal Granma, Marco Pappaci, responsable de l’Association d’Amitié Italie Cuba.

Les participants à l’événement, dont la mairesse de Crema, Stefania Bonaldi et Ida Maria Ramponi, directrice générale de l’hôpital ASST de Crema, ont rappelé les moments difficiles auxquels ont été confrontés les médecins cubains dès leur arrivée.

«Un pont entre le cœur des Cubains et celui des citoyens de Crema s’est créé, maintenant je fais un appel pour que les pays les plus riches aident tous les pauvres du monde à surmonter la pandémie» a souligné l’ambassadeur de Cuba en Italie, Juan Carlos Rodriguez, lors de la cérémonie.

La nuit du 21 mars 2020 Crema a reçu les médecins cubains. Ceux-ci ont dû improviser un hôpital de campagne et aidé les professionnels italiens à pallier les effets de la pandémie jusqu’au 8 juin.

Jusqu’à présent, 56 brigades médicales du contingent Internationaliste Henry Reeve se sont rendues dans 40 pays apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19.

Source: Granma