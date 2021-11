Haïti: Les intentions réelles d'une nouvelle intervention des Etats-Unis

« La situation en Haïti est vraiment grave, non seulement parce qu'il existe tout un plan pour créer l'idée d'un pays sans contrôle, mais aussi parce que derrière cette possibilité se cache la présence ouvertement interventionniste des États-Unis. » C’est ce qu’a déclaré Henry Boisrolin, du Comité démocratique haïtien. dans une interview accordée au Resumen Latinoaméricano. Le dirigeant a souligné que ce n'est pas qu'il y ait "un danger que les États-Unis envahissent, car ils sont déjà dans le pays, en réalité, ils ont toujours soutenu des présidents, divers fonctionnaires et d'autres institutions de pouvoir". Ces derniers temps, le pays, dit Boisrolin, et en particulier la capitale, Port-au-Prince, est entre les mains de différents gangs armés qui contrôlent une grande partie du territoire, effectuent des enlèvements, attaquent différents sites et, par exemple, aujourd'hui (ce jeudi), le Palais du Gouvernement, un ministère et une institution fiscale. Ces gangs portent des armes de gros calibre et disposent de suffisamment de munitions pour effectuer de multiples actes criminels. Le paradoxe est qu'Haïti ne fabrique pas d'armes ou de balles, et qu'en outre, la plupart des armes sont d'origine étasunienne, la question est donc de savoir qui les fournit pour leurs incursions criminelles.

Boisrolin a également expliqué que "l'autre question d'actualité majeure est la décision annoncée par le président Biden et l'un de ses sous-secrétaires d'État (Todd D. Robinson), d’envoyer des troupes pour secourir 17 missionnaires étasuniens un Canadien (dont plusieurs enfants)." Tous sont issus de communautés mennonites et anabaptistes et ont été enlevés il y a plusieurs semaines par le gang "400 Mawozo". Pour les libérer, la bande exige la somme de 17 000 000 de dollars.

« Ce que personne ne peut croire en Haïti, conclut Henry Boisrolin, c'est que les États-Unis envoient des troupes d'élite pour sauver vivants leurs missionnaires et l'annoncent publiquement. La logique est que si les bandes les gardent, c’est qu’elles sont prêtes à les exécuter avant qu’ils soient secourus. Tout est vraiment suspect et nous fait penser que nous sommes réellement confrontés à un grand plan destiné à empêcher le peuple d'apporter les vrais changements dont on a besoin et qui ont été parfaitement énoncés, comme une véritable issue à la grave crise, dans l'accord unitaire du Montana (c'est ce nom de l'hôtel de Port-au-Prince où il a été signé), signé par environ 700 organisations de gauche. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est à montrer que c’est le chaos dans tout le pays, à y entrer en tant que sauveurs et à y rester éternellement. Ils veulent désespérer la population par la terreur, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens dans le pays qui sont prêts à continuer à lutter et ne sont pas prêts à tolérer une nouvelle intervention impérialiste. »

