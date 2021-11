Honduras : La violence politique augmente à quelques jours des élections générales

Quelques jours avant les élections législatives au Honduras, la violence politique s'est intensifiée dans le pays d'Amérique centrale, générant une plus grande incertitude, de sorte que les organisations internationales et nationales appellent les acteurs politiques à ne pas continuer à inciter à la violence et à voter "en paix".

Au cours des 72 dernières heures au Honduras, il y a eu six meurtres de personnes liées à la politique et plusieurs actes d'agression générant de la peur et de l'incertitude dans la population quelques jours avant les votes du dimanche prochain 28 novembre.

Le premier acte de violence a été enregistré samedi après-midi dernier, 13 novembre, dans la municipalité de Cantarranas, département de Francisco Morazán, lorsque l'actuel maire et candidat à sa réélection pour la cinquième fois, Francisco Gaitán du Parti libéral populairement connu sous le nom de "Paquito Gaitán", a été assassiné.

Les informations préliminaires fournies par la police nationale indiquent qu'après une tournée politique dans huit communautés de la région, un individu ivre identifié comme Wilfredo Velásquez a tiré sur le maire à 15 reprises et l’a tué, mais des descentes seront menées pour déterminer s'il y a plus de personnes responsables.

Quelques heures plus tard, on apprenait l'assassinat dans le village d'El Colirio, dans le département de Santa Bárbara, d’Elvir Casaña, chef et candidat au poste de conseiller municipal de la municipalité de San Luis pour le Parti de la liberté et de la refondation (Libre), alors qu’il rentrait d’un meeting de la candidate à la présidence Xiomara Castro qui, selon les sondages, devrait être élue présidente du Honduras.

Pendant ce temps, dans l'ouest du pays, dans la municipalité de San Jerónimo, département de Copán, lors d'un meeting de clôture de campagne du Parti libéral, une personne a été tuée et trois blessée après une fusillade.

La victime a été identifiée comme Luis Gustavo Castellanos, originaire de San Jerónimo, tandis que les trois blessés sont : Carlos Anael Madrid, du village d'El Guamal ; Manfredo Tábora Alvarado et un mineur.

De plus, hier, dimanche, deux personnes proches du Parti National conservateur ont été attaquées avec un couteau à la fin de la campagne de l'actuel maire qui cherche également être réélu dans la municipalité de Corquín, Copán. Les deux défunts étaient originaires de la municipalité de Belén Gualcho et plusieurs blessés sont également signalés, selon les médias locaux.

Pendant ce temps, ce lundi, le meurtre de Darío Juárez, candidat au poste d’adjoint au maire la municipalité de Concordia, Olancho, pour le Parti libéral été confirmé. Jusqu'à présent, il a seulement été confirmé que ses agresseurs l'attendaient devant son domicile.

AUTRES ACTES DE VIOLENCE

L'équipe Criterio.hn a également constaté, par le biais des réseaux sociaux, deux actes de violence politique de type « agression. »

Le premier dans la municipalité de Morolica, département de Choluteca, lorsque des partisans du maire qui cherche à être réélu dans la commune, ont attaqué des partisans du Parti libéral en frappant brutalement plusieurs d'entre eux sans que les rares policiers présents ne fassent quoi que ce soit, comme l'ont dénoncé les habitants eux-mêmes.

De même, dans l'est du pays, un groupe proche du Parti National au pouvoir a agressé à coup de pierres une personne du Parti Libre alors qu'elle brandissait un drapeau rouge et noir pendant que ceux-ci réalisaient une marche politique dans la municipalité de Danlí, département d'El Paraíso.

AUGMENTATION DE LA VIOLENCE POLITIQUE AU HONDURAS

Les données de l'Observatoire national de la violence de l'Université nationale autonome du Honduras (UNAH) enregistrent jusqu'à présent dans le déroulement du processus électoral au moins 68 actes de violence politique, dont 30 homicides, 18 actes de contrainte, 11 attaques, 6 menaces, 1 acte de coercition et 1 enlèvement.

Le Parti national est l'institution qui est le plus représenté avec 33 cas, Libre 20, Parti libéral 11, indépendant 2 et 1 au Parti anticorruption (PAC), à l'Alliance patriotique et au Parti Salvador du Honduras (PSH).

Il convient de noter que lors des élections de 2017, après les élections, au moins 23 Honduriens avaient été tués par des membres des institutions de sécurité de l'État lors des manifestations massives dénonçant la fraude électorale qui s'était terminée par la réélection illégale de Juan Hernández.

PRÉOCCUPATION ET APPEL À ÉLECTIONS "EN PAIX"

Les organisations internationales et nationales expriment leur préoccupation pour l’augmentation de la violence politique quelques jours avant les élections, ce qui fait prévoir une crise pire que celle de 2017. Elles appellent donc les acteurs politiques et la société à éviter plus de violence et ...

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Honduras (HCDH) a condamné les actes de violence tout en appelant à des élections pacifiques respectant les droits de l'homme et à punir les responsables des actes de violence.

De même, la Mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains (MOE/OEA) a condamné les faits et exprimé sa préoccupation concernant le processus électoral en soulignant l'importance de "signer un accord de paix" afin d'éviter plus de victimes.

De son côté, le commissaire national aux droits de l'homme au Honduras (CONADEH), dans un communiqué, a exprimé son inquiétude face à l'incertitude et à la violence qui touchent les élections du 28 novembre et appelle à éviter tout acte de violence et à ce que des votes libres, justes, propres et transparents puissent avoir lieu.

Enfin, le Réseau pour l'équité démocratique du Honduras (REDH), par le biais d'un communiqué, a réaffirmé la responsabilité des organismes électoraux dans la tenue d'élections qui apportent la certitude, demandé aux partis politiques d'arrêter la campagne de haine qui incite à la peur telle que celle organisée par le Parti national et aux forces de sécurité de l'État actuel dans le cadre de leurs compétences fixées par la Constitution de préserver l'intégrité physique des citoyens et à la population d’aller voter pour les candidats qui représentent les intérêts du pays.

Source : Critère

