Honduras : Un pacte d'impunité empêche de connaître la provenance du financement des campagnes électorales

Seize jours avant les élections générales au Honduras, diverses organisations de la société civile dénoncent l'existence d'un pacte d'impunité qui empêche de connaître les informations sur les personnes physiques ou morales qui financent les campagnes politiques des candidats à des postes d’élus du peuple de façon privée.

En janvier 2018, Kelvin Aguirre, qui dirige aujourd'hui le Conseil National Electoral (CNE), en tant que commissaire coordinateur de l'Unité de Politique Propre (UPL), a publié l'accord 001-2018 dans lequel l'Institut d'accès à l'information publique (IAIP) était invité à déclarer secrets les données personnelles des personnes physiques ou morales ; les montants ou la description des contributions ; les images, chèques, factures, devis et les reçus de tout apport, les résultats de sentences du département d’audit et l’Unité sur le Financement, la Transparence des Partis Politiques, des contributeurs à une campagne électorale de n’importe quel niveau.

Le 8 août de la même année, l'IAIP a approuvé l'accord, violant ainsi le droit d'accès des citoyens à l'information publique et formant un pacte d'impunité qui empêche de savoir d'où vient le financement des campagnes politiques des candidats à des postes élus par le peuple.

"Cela a des conséquences très importantes pour enquêter sur l'utilisation des fonds publics grâce à la corruption ou sur l'argent provenant du crime organisé. Nous avons vu comment le parti au pouvoir a utilisé d'importantes sommes d'argent pour favoriser son candidat Nasry Asfura, cela peut influencer le résultat des l'élections" a déclaré Edy Tábora, avocat du cabinet Justice pour les Peuples.

Pour Tábora, avec le financement privé les conditionne pour que des contributions se traduisent finalement par l'octroi de contrats et d'avantages fiscaux aux entreprises qui finançait des campagnes politiques ou par la protection des criminels qui soutenaient les partis politiques.

Par conséquent, le 20 janvier, la Coalition anticorruption (CAP), le Center d’Etude pour la Démocratie (Cespad), le cabinet d’avocats Justice pour les Peuples' Law Firm (BJP) et l'Association pour la démocratie et les droits de l'homme (Asopodehu) ainsi que l'organisation internationale Avocats sans frontières-Canada ont déposé un recours pour faire annuler cette résolution.

Selon les organisations de la société civile, il s'agit d'un acte nul et non avenu entre deux institutions dont les statuts constitutifs les obligent à auditer et à enquêter sur l'origine de l'argent payé dans les campagnes politiques, en plus d'être une omission de l'application de l'article 36 du décret 137-2016 contraire à celui publié dans la loi de responsabilité qui demande de statuer en faveur du recours en nullité parce que ce pacte affecte la transparence.

Il convient de noter que lors de divers procès aux États-Unis contre des trafiquants de drogue honduriens et même dans celui de Joaquín Guzmán Loera alias "el Chapo", il a été révélé que d'anciens présidents, députés et maires honduriens ont financé leurs campagnes politiques avec de l'argent provenant du trafic de driogues.

De même, la défunte Mission de soutien contre la corruption et l'impunité au Honduras (MACCIH) a présenté plusieurs affaires de corruption Les Papiers de Pandore dans lesquelles 38 personnes dont des députés actuels, d’anciens députés, des fonctionnaires et d’anciens fonctionnaires étaient impliquées dans le détournement de 238 000 000 de lempiras utilisés pour financer des campagnes politiques du Parti national et du Parti libéral ou les affaires du Réseau de Députés dans lequel étaient impliqués plus de 100 membres du Congrès et l’affaire « narco-politique. »

"Nous devons savoir qui finance les candidats. Cette réforme contredit la loi organique des deux institutions elles-mêmes. Nous exigeons que la loi soit respectée afin que les citoyens aient accès aux informations sur leurs candidats et sur ceux qui les ont financés. Il est important de savoir à quels intérêts répondent ceux qui, à un moment donné, arrivent au pouvoir", a déclaré l'avocate Kenia Oliva du BJP.

Avec ce pacte d'impunité mis en place par les institutions qui devraient, selon leur statuts constitutifs, auditer et enquêter sur les millions qui financent les campagnes politiques et sur leur provenance , la lutte contre la corruption et la criminalité organisée s'affaiblit, tout en empêchant de savoir qui sont les candidats financés par l'argent de la drogue ou par les institutions publiques elles-mêmes.

