Honduras: Xiomara Castro en tête

Sur 28,07% des bulletins dépouillés, la candidate de gauche à la présidence, Xiomara Castro de Zelaya, du Parti Libre, est en tête, selon les résultats préliminaires, avec

527 656 voix (53,63%). Nasry Asfura, du Parti National, a obtenu 340 406 voix (33,92%) et Yani Rosenthal, du Parti Liberal, 91.539 voix (9,12%).

28,07% des suffrages exprimés correspond à 5 135 procès-verbaux sur les 18 933 qui doivent être traités.

Bien que le président du Conseil National Electoral (CNE) du Honduras, Kelvin Aguirre, ait précisé que des résultats préliminaires ne désignent pas un vainqueur, ce qui est sûr, c‘est que Xiomara Castro a 187 250 voix de plus qu’Asfura (presque 20%).

Une participation. historique

Aguirre a vanté la participation de la population à ces élections générales: « Nous félicitons repeuple hondurien qui a montré que nous pouvons construire nitre aven ir dans la paix, le débat et la démocratie. Nous informons que nous avons atteint une participation historique: 5 182 425 Honduriens ont exercé leur droit de vote, ce qui équivaut à 68,81% du corps électoral, » a-t-il déclaré.

Le président du CNE a confirmé que la journée des élections s’est déroulée sans contretemps: « Nous soulignons le niveau impeccable de sécurité dans lequel se sont déroulées ces élections, on a organisé un processus réussi, » a-t-il ajouté.

L’ancien président du Honduras Manuel Zelaya, a affirmé que son épouse, Xiomara Castro, avait gagné les élections: « Nous avons gagné! » a-t-il twitté. Pour sa part, le Parti National au pouvoir a proclamé vainqueur le candidat Nasry Asfura: « Nous allons démontrer avec des procès-verbaux et des bulletins la victoire du Parti National, » a affirmé le dirigeant Juan Diego Zelaya, vers 20:00 heures.

Le Conseil Central Exécutif du Parti Libéral a appelé ses représentants dans les assemblées réceptrices des votes à être attentifs à « la défense des suffrages et à surveiller le processus jusqu’à ce qu’il soit terminé, » dans un communiqué de presse qu’a lu Yadira Bendaña.

En plus d’élire le successeur d’Hernández, les Honduriens sont allés voter pour élire 3 représentants présidentiels, 20 membres du Parlement Centraméricain, 128 députés au Congrès National et 298 maires et leurs conseillers respectifs.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/xiomara-castro-lidera-la-contienda-electoral-en-honduras/

