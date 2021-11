Honduras: Xiomara Castro inaugure une nouvelle ère

Par Atilio A. Boron

L’écrasante victoire de Xiomara Castro aux élections présidentielles du Honduras met un fermoir en or à un mois politiquement exceptionnel de Notre Amérique. Il reste encore le ballotage aux élections présidentielles au Chili mais la victoire de la candidate de LIBRE a un relief et une importance qui dépasse l’Amérique Centrale et se projette sur tourte continent. elle a réalisé cet exploit au prix de 12 années de militantisme pendant lesquelles son mari, l’ancien président renversé Manuel “Mel” Zelaya et elle-même ont milité sans repos pour construire une alternative aux marionnettes que Washington s’est ingénié à imposer au Honduras après a destitution de Zelaya, le 28 de juin 2009.

Ça a été le premier « coup d’Etat doux ou institutionnel » que le Gouvernement des Etats-Unis a mis en oeuvre dans la région et l’acte de naissance du Lawfare en tant que moyen de destitution et de persécution politique. Depuis lors, on l’utilise pour interdire la présence - ou au moins lui faire obstacle - de dirigeants populaires en Amérique Latine. En 2012,En 2012, Fernando Lugo en fut la victime au Paraguay et en 2016, ce fut Dilma Rousseff. Beaucoup d’autres sont victimes de cette invention nord-américaine nocive: Lula, Evo, Correa, Cristina, Glas, Rivadeneira, Patiño, etc… et cette liste n’est pas exhaustive. Ce n’est pas un hasard si, dans les 2 pays – le Paraguay et le Brésil - et si à ces moments précis, l’ambassadrice des Etats-Unis était la même: Liliana Ayalde.

Le péché de Zelaya? Avoir fait entrer son pays dans l’ALBA, renforcé les relations avec le Venezuela bolivarien et prétendre consulter les citoyens pour savoir s’ils voulaient ou non qu’on convoque une Assemblée Constituante. Ce qui a suivi fut une résistance tenace de Zelaya et de Xiomara, ensuite l’exil et après une implacable persécution tandis que le pays devenait une étendue désertique soumise à la pauvreté et à la violence. Grâce à des élections frauduleuses, Washington a imposé 2 de ses hommes de main: Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, l’hyper-corrompu, selon la Justice des Etats-Unis et l’opinion des secondes lignes du Département d’Etat. Malgré cela, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden ont continué à les considérer comme des dirigeants démocratiques. La réélection Hernández à la présidence en 2017 a fait plus de 30 morts lors des protestations populaires. Il semble qu’Almagro ne se soit pas informé et ses maîtres à Washington non plus . Mais Xiomara ne s’est pas relâchée dans sa lutte.

Alors, aujourd’hui, les choses ont le mérité historique d’avoir balayé grâce à un torrent de votes la mafia politique incrustée au Honduras avec la bénédiction de la Maison Blanche. Et cela s’est produit lors des élections qui ont eu le taux de participation le plus élevé de l’histoire du Honduras (quelques 3 500 000 votants) qui en ont. fait la présidente la mieux élue de son pays, des élections qui ont attiré aux urnes le vote des jeunes déçus, quelques 2 000 000. Son énorme avance a liquidé aussi, si seulement cela pouvait être pour toujours!, le vieux bipartisme libéral-conservateur qui accable encore la Colombie et a mis fin à l’un des narco-Gouvernements les plus connus d’Amérique Latine et des Caraïbes, soutenu contre vents et marées par les présidents nord-américains successifs.

Il commence à faire jour au Honduras et ce n’est pas rien. Mel a été revendiqué par sa compagne de toute la vie et celle-ci, Xiomara, prouve qu’elle avait un talent et un. courage - oui, un courage car sans cela, on ne peut pas faire de politique - qui en font une référence incontournable des nouveaux vents qui balaient la région. En tant que Latino-américain, je ne peux lui transmettre que mes remerciements les plus émus pour la bataille épique qu’elle a livrée.

