Mexique : AMLO appelle à soutenir le projet de Biden sur l’émigration

Dans son discours lors du sommet trilatéral des dirigeants des pays d'Amérique du Nord ; en présence du président des États-Unis (États-Unis), Joseph Biden et du premier ministre du Canada Justin Trudeau ; le président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a exhorté le Congrès étasunien et les législateurs à soutenir le plan d'immigration proposé par le président de ce pays.

López Obrador a évoqué l'idée de Biden de "réglementer la situation migratoire de 11 millions de personnes qui vivent et travaillent honnêtement" et a souligné à cet égard : "Je veux que vous ayez le soutien du Congrès et des législateurs, tant du Parti démocrate que du Parti républicain".

À cet égard, AMLO a affirmé que lui-même et le peuple mexicain seront attentifs à cette situation, se prononceront avec "respect et franchise" et pourront aussi répondre avec "gratitude et amitié".

En ce qui concerne les relations entre les États-Unis et le Mexique, Biden a affirmé que sa proposition de relation entre les deux nations est fondée sur le respect et a déclaré que son pays et celui dirigé par López Obrador sont égaux.

À cet égard, le président López Obrador a rappelé au président étasunien que le Mexique n'est pas l'arrière-cour des États-Unis.

Agenda économique

Dans le domaine de l’économie, AMLO a souligné le déséquilibre qui existe entre ce que représente la Chine sur le marché mondial (14,4 %) et 13 % qiue représentent les trois nations représentées au sommet qui se tient à Washington.

En ce qui concerne la montée du contrôle chinois sur le marché, AMLO a déclaré que ce n’est pas par la force qu’on s'assurera qu'en 2050, le pays asiatique ne contrôle pas plus de 40 % du marché international, mais par l'intégration parce qu’une autre manière " nous mettrait tous en danger", a-t-il souligné.

"Le plus gros problème est que nous ne produisons pas", a déclaré AMLO, tout en soulignant les avantages de ces trois territoires tels que la proximité, la richesse des ressources minérales, la consommation par habitant, entre autres aspects.

À cet égard, le premier ministre canadien a déclaré : "Nous devons nous assurer que notre économie nord-américaine intégrée crée de bons emplois et soutient la classe moyenne dans nos trois pays."

Alors que les trois dirigeants s'entendaient sur l'idée de progrès conjoints entre leurs territoires, AMLO a déclaré que le traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) joue un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs.

Gestion de la pandémie

Pour le premier ministre Trudeau, mettre fin au Covid-19 doit être la tâche principale pour mener à bien une reprise économique.

À cet égard, le président Biden a souligné que dans son pays, au moins 3 millions d'enfants ont déjà reçu leur première dose contre le virus Sars-Cov2 et que la pilule anti-covid a commencé à être utilisée, deux actions qui devraient réduire le nombre de décès et d'hospitalisations, a-t-il déclaré.

De même, le président américain a souligné que son pays a livré environ 250 millions de doses afin de tenir la promesse de donner 1,2 milliard de doses.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-insta-apoyar-propuesta-migratoria-biden-20211118-0036.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/mexique-amlo-appelle-a-soutenir-le-projet-de-biden-sur-l-emigration.html