Nicaragua : Arrivée des observateurs électoraux 

La vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a salué lundi l'arrivée des compagnons électoraux qui seront présents dans le pays pour la tenue des élections législatives du 7 novembre.

"Nous avons 46 frères et sœurs d'Europe, 124 de notre Amérique, des Caraïbes et nous avons aussi plus de 40 frères et sœurs spécialisés dans la communication", a déclaré la vice-présidente avant de les accueillir fraternellement au nom de son peuple.

Les médias locaux rapportent que parmi les compagnons invités figurent le groupe kichnerist Populismo K, le Parti communiste espagnol, le Parti communiste argentin et l'ancien président des anciens combattants pour la paix des États-Unis, Gerry Condon.

Murillo a commenté le processus de distribution du matériel électoral "dans un acte de dignité et de souveraineté nationale, auquel tous les représentants légaux des partis politiques et des alliances participants étaient présents".

De même, elle a souligné que chacun d'eux a pu vérifier de façon aléatoire le contenu des valises électorales, avec les documents, les bulletins de vote, les registres et les documents électoraux généraux qui seront transférés aux 3 106 bureaux de vote autorisés.

"Aussi des manuels, des brassards, de l'encre indélébile et des paquets de matériel de protection de la santé et de la vie que nous avons tant pris en compte au cours de ces semaines de la campagne électorale, une campagne qui a protégé, qui a protégé la santé et la vie, la tranquillité et la joie des familles nicaraguayennes", a-t-elle déclaré.

Le président du Conseil électoral suprême (CSE), la juge Brenda Rocha, la vice-présidente Cairo Amador et d'autres magistrats qui composent le conseil électoral à son plus haut niveau étaient présents pour le départ des valises. Le commandant en chef de l'armée nicaraguayenne, Julio César Avilés Castillo, ainsi que des officiers supérieurs de la police nationale, étaient également présents.

Les documents électoraux seront d'abord délivrés dans les zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès, par conséquent, les premières destinations sont les Caraïbes du Nord, le sud des Caraïbes, le fleuve San Juan et d'autres régions.

