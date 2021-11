Nicaragua: Communiqué de Solidarité Bolivarienne

Solidarité Bolivarienne et l‘équipe de Bolivar Infos adressent leurs félicitations les plus sincères au président Daniel Ortega, à la vice-présidente Rosario Murillo pour leur réélection triomphale et au peuple nicaraguayen qui, au cours de ces élections, a donné une grande leçon de démocratie au monde.

Certains diront, bien sûr, que ces élections ont été truquées car un peuple qui, dans sa majorité, est satisfait par l’équipe qui le gouverne après 3 mandats consécutifs et qui la réélit pour un quatrième, ça n’existe pas, ça ne peut pas exister… C’est vrai que c’est rare car les Gouvernements qui se préoccupent des intérêts du peuple ne sont malheureusement pas légion.

Nous nous réjouissons d’autant plus de cette victoire qui n’est pas seulement celle du président Ortega mais également celle du peuple nicaraguayen qui ne s’est pas laissé intimider par les menaces et les manipulations de ceux qui défendent les intérêts transnationaux au détriment de ceux de leurs propres concitoyens.

Ceux qui s’étonnent d’un tel score sont également des ignorants car il suffit de s’informer sur les réalisations du Front Sandiniste de Libération nationale depuis qu’il est au Gouvernement pour le comprendre.

Ces menaces et ces manipulations ne vont naturellement pas cesser et peut-être s’accentueront-elles à cause du dépit de l’impérialisme qui n’accepte pas que ce petit pays continue à lui résister. Mais nous serons là, aux côtés du peuple nicaraguayen et du gouvernement qu’il s’est choisi en toute liberté et en toute souveraineté pour démonter les manipulations, dénoncer les menaces et diffuser la vérité.

Pour Solidarité Bolivarienne

la présidente,

Françoise Lopez

