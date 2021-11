Nicaragua: Daniel Ortega réélu avec  75,92% des voix

Le Conseil Suprême Electoral du Nicaragua (CSE) a annoncé lundi la victoire du candidat de l’alliance Front Sandiniste (FSLN), Daniel Ortega, qui restera en fonctions jusqu’en 2027. Ce sera son quatrième mandat consécutif.

Sur 97,74% des bulletins dépouillés, (2 704 705), le binôme composé par l’actuel président Daniel Ortega et la vicepresidente, Rosario Murillo a obtenu 75,92% des suffrages. Le taux de participation à ces élections a été de 65,23%.

Le parti Liberal Constitutionnaliste (PLC) est arrivé second avec 14,15% soit 382 739 voix et le Chemin Chrétien Nicaraguayen, en troisième position, a obtenu 3,30%, soit 89 311 voix.

Dans le département de Managua, sur 752 848 bulletins valides, le FSLN a obtenu 552 750 voix; le PLC 116 383 et le CCN 27 810 voix. A Matagalpa, le second département en terme de nombre de bulletins valides le FSLN a obtenu 188 873 voix; le PLC 35 761 et le CCN 8421.

Ces élections ont prouvé que la majorité du peuple nicaraguayen continue à faire confiance au président Daniel Ortega après 3 mandats et de multiples tentatives de déstabilisation perpétrées contre lui.

