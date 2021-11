Nicaragua: Des élections libres et transparentes

Le représentant du Nicaragua auprès de l'Organisation des États américains (OEA), Arturo McField Yescas, a déclaré mercredi lors d'une réunion de travail de l'entité que les élections de dimanche dernier dans son pays avaient été libres et sans chantage.

Lors d'une session précédant l'Assemblée générale de l'OEA, le diplomate a déclaré que les élections que la Grande Alliance Le Nicaragua Triomphe dirigée par le Front sandiniste a gagnées, s’étaient déroulées dans le plein respect de la loi et dans un exercice souverain.

Au cours de la session de travail à laquelle ont participé des membres et des observateurs de l'OEA, des délégués d'Espagne, de Suisse et d’Italie, ceux-ci ont signalé que ces élections étaient antidémocratiques.

McField a rappelé que la participation avait été de 65,26 % du corps électoral dont 75,87 % ont soutenu la Grande Alliance Le Nicaragua Triomphe et approuvé la réélection du président Daniel Ortega et de la vice-présidente Rosario Murillo.

Il a souligné qu'au Nicaragua "les Nicaraguayens votent librement, sans sanctions ni chantage", et il a exhorté l'Assemblée générale de l'OEA à « regarder vers l'avenir et non vers le passé du colonialisme ».

McField a également déploré que l'OEA continue de faire preuve d'une attitude rétrograde et a fustigé les pays disposant du plus de ressources, qui « ont fait main basse sur les vaccins et les ont refusés aux petits pays" comme le Nicaragua.

