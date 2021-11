Nicaragua: L’ALBA-TCP soutient la décision du Nicaragua de se retirer de l’OEA

Le secrétaire exécutif de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique - Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, a exprimé vendredi son soutien au Nicaragua après que lapais ait annoncé sa décision de se retirer de l’organisation des Etats Américains (OEA).

Sur son compte Twitter, Llorenti a écrit: « La décision souveraine du Nicaragua de se séparer de l’OEA est une réponse digne aux tentatives permanentes de cette organisation de commettre des actes d’ingérence. »

Et il a ajouté : « L’OEA est de moins en moins pertinente. »

Llorenti a fait cette déclaration après que, quelques heures plus tôt, le ministre des Relations Extérieures du Nicaragua, Denis Moncada, suivant les instructions du président Daniel Ortega, ait fait savoir qu’il avait envoyé au secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, une communication destinée à dénoncer la charte de cet organisme.

Le chancelier a précisé que la décision a été prise à cause des actions de l’OEA contre le pays et il a indiqué que « cette organisation a comme mission de faciliter l’hégémonie des Etats-Unis, leur interventionnisme, sur des pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, ce qui est inacceptable pour le Nicaragua et que nous condamnons. »

Avant que Moncada ne s’exprime, diverses institutions nicaraguayennes dont l’Assemblée Nationale, la Cour Suprême de Justice et le Conseil National Electoral avaient exprimé leur soutien au Gouvernement pour que le pays se retire de l’OEA.

« Nous ne nous reconnaissons pas en tant que colonie d’une puissance quelconque et nous revendiquons la dignité et l’honneur de notre pays en légitime défense de notre indépendance, de notre souveraineté et de notre autodétermination, » a souligné le chancelier.

Autres soutiens pour le Nicaragua

Le ministre des Relations Extérieures de Cuba, Bruno Rodriguez, a également exprimé le soutien de son pays au Nicaragua après sa décision de quitter l’OEA.

« Nous soutenons la décision du Nicaragua de se retirer de l’OEA qui constitue une réponse digne et ferme aux manoeuvres du secrétaire général de cette organisation, complice des Etats-Unis, » a écrit Bruno Rodriguez sur Twitter.

Le Gouvernement du Venezuela a également exprimé son soutien au Gouvernement et au peuple nicaraguayens pour la décision qu’ils ont prise et a affirmé que « la façon d’agir servile permanente du secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, a dilapidé les derniers vestiges d’espoir de rénovation de cette organisation sans sépulture qui est née pour servir d’instrument à la doctrine Monroe. »

« Cette OEA discréditée a servi de plateforme aux Etats-Unis pour mettre en oeuvre ses plans de conspiration contre la volonté des peuples dans le but infâme de s’arroger des droits qui ne sont l’apanage que des Etats souverains en portant atteinte aux fondements et aux principes de coexistence contenus dans le Droit International, » dit-il dans un communiqué.

L’ancien président de la Bolivie, Evo Morales, a soutenu le peuple du Nicaragua dans sa décision de se retirer de l’OEA « qui, avec le putschiste Luis Almagro est devenue un instrument de l’interventionnisme, du racisme, du fascisme et de l’impérialisme des Etats-Unis en Amérique Latine. »

Plusieurs pays de la région ont dénoncé l’ingérence de l’OEA dans leurs affaires intérieures et ont condamne le fait que cette entité agisse conformément à ce que les Etats-Unis leur impose.

L’un des faits les plus récents a été la participation de cet organisme au coup d’Etat de 2019 en Bolivie grâce à une rapport que les élections présidentielles qui a ouvert la voie aux actes anticonstitutionnels. 2 ans plus tard, il a été confirmé que ce document n’avait aucune base solide pour soutenir ses affirmations d’une soi-disant fraude.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

