Nicaragua : La guerre par d'autres moyens

En juin de cette année, l'Institut Samuel Robinson a organisé une table d'analyse sur la guerre que l'impérialisme nord-américain mène contre le Nicaragua, en utilisant dans sa campagne de nombreuses organisations non gouvernementales, des médias et d'autres mécanismes d'ingérence.

En ce qui concerne les élections présidentielles du dimanche 7 novembre, nous vous recommandons de regarder et d'entendre toute l'intervention, qui comprend Yorlis Luna, chercheur nicaraguayen, le journaliste américain Ben Norton et William Serafino, chercheur de l'Institut Samuel Robinson et éditorialiste de Mission Vérité.

Les États-Unis tentent de montrer l'Amérique Latine comme un territoire en conflit. Dans ce plan, l'ingérence appliquée à des pays comme le Nicaragua est de plus en plus évidente. C'est ainsi que le tableau d'analyse "La guerre par d'autres moyens : le Nicaragua et les ONG" a commencé.

L'exécution de tactiques de guerre non conventionnelle au Nicaragua est financée par le Gouvernement étasunien grâce à des ressources allouées à plusieurs ONG. Norton l'a expliqué en détail dans son intervention.

Il a également approfondi la façon dont historiquement le Gouvernement étasunien a utilisé les façades de la CIA pour intervenir au Nicaragua et freier l'avancée du mouvement sandiniste.

Les médias anti-sandinistes au Nicaragua donnent une légitimité aux actions interventionnistes mises en place par les ONG, les deux structures sont utilisées comme instrument politique et reçoivent un financement de l'USAID et de la NED.

La Fondation Chamorro se trouve dans toute la structure politique anti-sandiniste. Norton explique la portée de la fondation en tant que branche d'exécution des plans de coup d'État au Nicaragua.

Yorlis Luna, chercheuse et formatrice dans les organisations paysannes nicaraguayennes, a expliqué d'où vient la haine de l'oligarchie nicaraguayenne envers la révolution sandiniste.

Luna a également détaillé la participation des ONG au démantèlement des réalisations de la révolution. Cette expérience au Nicaragua a mis en évidence la nécessité que ces organisations se soumettent au système juridique du pays où elles opèrent.

Le financement des ONG se traduit par des actions de déstabilisation qui seront ensuite appliquées dans les pays où les intérêts politiques des plus grands bailleurs de fonds de ces organisations sont fixés. Le cas du Nicaragua est symbolique.

