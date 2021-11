Nicaragua : Le Gouvernement rejette le rapport de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme

Le Gouvernement du Nicaragua a rejeté mercredi le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) présenté lors d'une session du Conseil permanent de l'Organisation des États Américains (OEA) et l'a décrit comme "un script maléfique, manipulateur et notoirement biaisé".

"Nous avons clairement montré précédemment les faits planifiés et développés contre notre pays, et nous avons dénoncé et souligné avec une clarté totale les éléments utilisés à chaque occasion", dit le document du Gouvernement.

D’autre part, il dénonce le fait qu'ils avaient montré des preuves irréfutables de la méchanceté des médias orchestrée à l'échelle internationale, ce que les Nations Unies et tous les organismes internationaux de défense savent.

En ce sens, il a précisé que "Nicaragua a été, est et continuera apparemment d'être l'objet d'attaques soutenues, non seulement contre ses institutions, sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale mais contre les humbles et les travailleurs qui aspirent à vivre en paix".

Il a également reconnu que le rapport "Concentration du pouvoir politique et affaiblissement de l'État de droit au Nicaragua", présenté par la chef de la CIDH, Antonia Urreoja, est une réponse utilisée à plusieurs reprises "pour essayer de montrer quelque chose qui n'existe que dans l'esprit et l'intérêt des scénaristes qui l'écrivent".

Pour cette raison, il critique le fait qu'ils tentent sans cesse de dissimuler les attaques odieuses et très graves contre les installations du Gouvernement central, les municipalités et surtout contre la population victime des terroristes, ceux qui ont été tués par les terroristes du coup d'État, les humbles maisons rasées et incendiées.

En revanche, le document indique que "les témoignages de ces personnes ou des entités qui ont souffert dans leur chair et dans leur âme de la méchanceté et de la haine de ces assassins ne sont pas du tout recueillis".

De même, il souligne que l'idée centrale du rapport qui serait utilisée pour justifier la barbarie et chercher "une excuse pour attaquer et justifier les politiques et les actions interventionnistes dont l'objectif fondamental était et est de démanteler la structure de fonctionnement de l'État démocratique" et de diviser le peuple a été esquissée dès 2018.

Le Gouvernement a réaffirmé qu'il exerce ses droits en vertu des lois et a dénoncé "ces tentatives de saper notre souveraineté nationale", et que les élections du 7 novembre prochain auraient lieu dans la paix.

"Ce n'est pas le mensonge répété, comme celui-là, ce n'est pas la plate-forme mensongère des campagnes terroristes, comme celles montrées jusqu'à présent par les acteurs de la division du scénario scélérat, ce ne sont pas les intentions évidentes de justifier des actions déstabilisatrices, telles que celles que nous dénonçons que nous écouterons ici.

"Nous ne nous lassons jamais de souligner que le Nicaragua n'a jamais accepté, n'accepte pas et n’acceptera pas des actes, des rapports ou des positions qui offensent ou nuisent à sa liberté", a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que le rapport de la CIDH est "frelaté, manipulé et manifestement partial".

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rechaza-posicion-cnsejo-permanente-oea-20211103-0013.html

