Nicaragua: Le lobby du Département d’Etat toujours actif

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que « le lobby du Département d’Etat est toujours actif contre le

Nicaragua » et cherche à ce que d’autres Gouvernements fassent des déclarations, après les élections générales lors desquelles le président Daniel Ortega a été réélu avec 75% des voix.

Il précise que le Gouvernement des Etats-Unis « appelle les chancelleries, les Gouvernements, pour qu’ils sortent un communiqué, » une action destinée à discréditer la transparence des élections qui se sont déroulées dimanche dans une ambiance pacifique.

« Daniel Ortega et le Front Sandiniste ont 5 fois plus de voix que ceux qui se prononçaient contre les élections au Nicaragua, » a-t-il déclaré et il a ajouté que « finalement, ceux qui l’emportent sont les courageux, ceux qui luttent, ceux qui défendent la dignité et la vérité. »

Le président a réaffirmé sa solidarité avec le peuple du Nicaragua, en déclarant que face aux menaces extérieures, « il n’est pas seul parce que nous sommes unis en Bolívar et en Sandino. »

Un peu plus tôt, sur son compte Twitter, il avait également félicité peuple nicaraguayen pour la « grande leçon de démocratie » qu’il a donnée pendant ces élections.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-el-lobby-del-departamento-de-estado-esta-activado-contra-nicaragua/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/nicaragua-le-lobby-du-departement-d-etat-toujours-actif.html