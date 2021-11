Nicaragua : Le Nicaragua confirme son départ de l’OEA

Le ministre nicaraguayen des Relations Extérieures Denis Moncada a annoncé vendredi la décision de son pays de se dissocier de l'Organisation des États américains (OEA) et, en ce sens, a dénoncé la Charte de l'OEA.

"Nous vous informons, vous, le peuple nicaraguayen et la communauté internationale, qu'aujourd'hui, vendredi 19 novembre à 8 heures du matin, nous envoyons au Secrétaire général de l'Organisation des États américains une communication dénonçant la Charte de l'OEA de l'Organisation des États américains", a déclaré Moncada.

"Nous démissionnons et nous nous dissocions de cette organisation", a déclaré le ministre nicaraguayen des Relations Extérieures.

Moncada a lu la communication envoyée au secrétaire de l'organisation, Luis Almagro, où ils expliquent les raisons pour lesquelles l'État d'Amérique centrale rompt ses liens avec l'organisation régionale.

En ce sens, il a mentionné la déclaration de l'Assemblée nationale face à l'ingérence de l'organisation le 16 novembre, l'accord de la Cour suprême de justice et du Conseil électoral suprême du 18 novembre, où l'exécutif nicaraguayen a été exhorté à dénoncer la Charte de l'OEA.

Le chef de la diplomatie nicaraguayenne a officiellement notifié la "décision irrévocable de dénoncer la Charte de l'Organisation des États américains (OEA), conformément à son article 143 qui marque le début du retrait définitif et de la renonciation du Nicaragua à cette organisation".

Selon le chancelier, son pays respecte et défend les principes régissant le droit international, le respect de la Charte des Nations Unies, ses principes et ses objectifs de respect de l'égalité souveraine des États et de non-ingérence dans les affaires extérieures.

"L'Organisation des États américains a été conçue comme un forum politique diplomatique né sous l'influence des États-Unis en tant qu'instrument d'ingérence et d'intervention", a-t-il déclaré tout en condamnant son action contre le Nicaragua.

"La mission de cette organisation est de faciliter l'hégémonie des États-Unis avec son interventionnisme sur les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ce qui est inacceptable pour le Nicaragua. Nous le rejetons et le condamnons", a-t-il souligné.

De même, le chancelier a réaffirmé qu'ils ne sont une colonie d'aucune puissance et qu'ils revendiquaient la dignité nationale et l’honneur pour défendre légitimement leur indépendance et leur souveraineté.

(Avec des informations de Telesur)

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/19/nicaragua-confirma-salida-de-la-oea/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/nicaragua-le-nicaragua-confirme-son-depart-de-l-oea.html