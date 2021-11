Nicaragua : Les candidats aux élections présidentielles :

Les Nicaraguayens sont appelés à participer ce 7 novembre aux élections générales pour élire 20 représentants au Parlement centraméricain, 92 à l'Assemblée nationale, ainsi que le président et le vice-président du pays.

La formule gagnante de la présidence et de la vice-présidence du Nicaragua prendra ses fonctions le 10 janvier et les exercera pendant la période 2022-2027.

Six partis politiques participent aux élections pour la présidence du Nicaragua avec leur formule respective pour la vice-présidence, selon le reçu officiel présenté par le Conseil électoral suprême (CSE).

Front sandiniste de libération nationale (FSLN)

L'alliance FSLN a pour candidat l'actuel président du pays, Daniel Ortega, 75 ans, accompagné par Rosario Murillo, actuelle vice-présidente.

Ortega a occupé ce poste pour la première fois pendant la période 1985-1990, est revenu au gouvernement en 2007 après avoir remporté la victoire aux élections de 2006. Il a été réélu par la majorité de la population pour les périodes 2012-2017 et 2017-2022.

Au cours de son mandat, il a mis en place plusieurs programmes sociaux pour garantir le bien-être de la population et contribuer au développement du pays dans divers domaines.

Parti libéral constitutionnaliste (PLC)

Le candidat à la présidence du pays pour le PLC est Walter Espinoza, 41 ans, avec Mayra Arguello. Il a occupé des postes de conseiller numéro un de Managua (la capitale) après les élections de 2012, et a été élu député en 2016.

Il s’est présenté aux élections présidentielle après la démission de l'homme d'affaires Milton Arcia qui avait exprimé son désaccord avec les décisions de la présidente du parti, María Haydee Osuna.

Parti libéral indépendant (PLI)

Mauricio Orúe Vásquez, 54 ans, est le candidat de l'INP à la présidence et est accompagné par Zobeyda Rodríguez. Il est avocat, diplômé en théologie et en psychologie et député à l'Assemblée nationale.

En 2017, il a été accusé de fraude économique par l'Université évangélique nicaraguayenne à la suite d'un accord avec l'Institut centraméricain d'études supérieures (ICES). Il est entré en politique il y a quatre ans.

Alliance libérale nicaraguayenne (ALN)

L'avocat Marcelo Montiel se présentera à ces élections du 7 novembre pour l'ALN avec Jennyfer Espinoza.

Auparavant, il a participé aux élections générales de 2011 en tant que candidat à la présidence, mais n'a pas gagné.

Voie chrétienne nicaraguayenne (CCN)

Le pasteur Guillermo Osorno est le représentant du CCN à ces élections, avec Violeta Martínez.

Aux élections de 2016, il a été élu député du Parlement centraméricain et a occupé ce poste à deux reprises.

Alliance pour la République (Apre)

L'avocat Gerson Gutiérrez, 29 ans, est le plus jeune candidat à la présidence de ces élections, il est accompagné de Claudia Romero pour la vice-présidence du pays.

Il a étudié le droit à l'Université évangélique nicaraguayenne Martin Luther King. En outre, il est titulaire d'une maîtrise en droit pénal.

