Nicaragua: Ortega condamne les déclarations des Etats-Unis et de l’Union Européenne

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, dans le cadre de la commémoration de la mort du commandant Carlos Fonseca, a affirmé lundi le caractère souverain du pays après les élections générales de dimanche dernier.

Il a rejeté les déclarations de certains Gouvernements européens et de la Maison Blanche qui violent le Droit International: « Ils pensent que nous sommes une colonie et ils veulent nous dicter notre comportement et décider de quelle sorte de démocratie nous devons avoir, » a-t-il déclaré.

« Ils doivent comprendre qu’ici, au Nicaragua, c’est le peuple qui gouverne et non les Européens (...) L’Union européenne a, en majorité, des parlementaires fascistes, c’est la raison de tant de haine envers les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur souveraineté. »

Le président a rappelé que les interventions étasuniennes dans d’autres pays n’apportent que la désolation et la pauvreté: « Les troupes des Etats-Unis ont quitté récemment l’Afghanistan et elles ont laissé là une situation extrêmement négative après avoir causé de la douleur, la mort et l’insécurité pendant 20 ans. »

Daniel Ortega a fait ces déclarations en présence des observateurs internationaux des élections de dimanche qui se sont déroulées dans la paix et avec toutes les garanties mises en place par les autorités du Conseil Suprême Electoral (CSE).

Selon le second rapport du CSE, sur 97,74% des bulletins dépouillés (2 704 705), le binôme composé par l’actuel président Daniel Ortega et la vicepresidente, Rosario Murillo a obtenu 75,92% des suffrages. Le taux de participation à ces élections a été de 65,23%.

