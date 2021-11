Nicaragua: Un résolution sur les élections à l’ordre du jour de l’OEA

La délégation du Nicaragua auprès de l'Organisation des États Américains (OEA) a rejeté le projet de résolution de l'organisation régionale sur la situation dans son pays après les élections générales du 7 novembre.

"Une autre attaque contre le peuple digne, libre et souverain restera dans l'histoire comme l'une des pires agressions contre la démocratie, les principes du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'OEA elle-même", a déclaré Michael Campbell, représentant permanent suppléant devant cette organisation.

Le diplomate nicaraguayen a condamné le fait qu’afin de donner des leçons au Nicaragua sur ses affaires intérieures, les Gouvernements parrainant la résolution aient ignoré la situation sociale et politique qu'ils traversent.

Depuis l'installation de l'Assemblée de l'OEA au Guatemala, les représentants de Managua, qui ont mis en garde contre une ingérence constante dans les affaires intérieures des États membres, ont rejeté l’inclusion de la question du Nicaragua dans l'ordre du jour des discussions.

Face à l'insistance du Canada et des États-Unis pour qu’il soit procédé au vote sur le texte, Michael Campbell a considéré comme déplacée la présence d'avoir parmi les orateurs dans tous les débats et dans tous les votes, d’un usurpateur du Gouvernement légitime du Venezuela malgré les objections de plusieurs pays contre le Mexique.

Selon le diplomate nicaraguayen, est notoire de l'esprit dans lequel certains Gouvernements représentés dans l'organisation se donnent pour mission d'approuver des résolutions condamnant d’autres pays en occultant les réalités de leur propre pays.

Le représentant permanent suppléant du Nicaragua auprès de l'OEA a énuméré les violations des droits de l'homme au Canada, en Colombie, au Brésil et aux États-Unis.

"À qui on met dans la tête que la Colombie jouit d'une véritable démocratie alors que des milliers de dirigeants indigènes et de dirigeants sociaux ont été systématiquement persécutés et assassinés, parfois des députés, des maires, des gouverneurs ou des présidents", a déclaré le diplomate.

Dans le cas des États-Unis, Michael Campbell a rappelé que Washington est intervenu militairement au Nicaragua, a renversé des Gouvernements et imposé des dirigeants, protégé les dictateurs et des terroristes contre son peuple.

Le projet de résolution, proposé par le Canada avec le soutien d'Antigua-et-Barbuda, du Chili, du Costa Rica, de l'Équateur, des États-Unis, de la République Dominicaine et de l'Uruguay, a obtenu 25 voix pour, 1 contre, 7 abstentions et une délégation était absente.

