Pérou: Des milliers de Péruviens marchent contre la tentative de destitution du président

Des milliers de Péruviens ont marché aujourd'hui dans le centre-ville de Lima jusqu'au palais législatif et ont exprimé leur répudiation de la tentative des groupes parlementaires d'extrême droite de destituer le président Pedro Castillo.

Les manifestants prévoyaient de marcher pour demander une assemblée constituante, mais la présentation de la motion de destitution a fait de son rejet le principal contenu de la manifestation.

Alors qu'ils traversaient les rues de Lima, des militants du parti au pouvoir, Pérou Libre, et des membres d'organisations sociales de Lima et de l'intérieur du pays ont scandé des slogans condamnant la motion présentée ce jeudi par trois groupes d'extrême droite.

Ils se sont également exprimés contre le Congrès où la majorité est éloignée du Gouvernement, en exigeant sa fermeture en raison de l'attitude obstructionniste qu’ils lui attribuent. Pendant ce temps, le président péruvien Pedro Castillo a proposé au Parlement de laisser de côté la confrontation et de discuter.

" Asseyons-nous pour discuter, arrêtons la confrontation inutile qui cause beaucoup de mal au pays", a déclaré le président lors d'une visite à la ville de Huancavelica, dans le centre des Andes, et il a déclaré qu'il espérait que l'Assemblée législative approuverait le budget national 2022.

Le parlementaire Guillermo Bermejo, du parti au gouvernement, Pérou Libre, a rappelé que dès le premier jour de l'installation du Gouvernement en juin dernier, il a dénoncé le fait qu'"il existe un secteur putschiste dont le seul intérêt est de destituer le président".

"Maintenant, nous allons nous battre depuis le Congrès et depuis la rue. Ils n'y arriveront pas !" a-t-il dit.

La députée Sigrid Bazán, du groupe de gauche Ensemble pour le Pérou, a décrit la motion comme "un nouveau coup porté à la démocratie et à la volonté populaire par ceux qui n'ont jamais accepté leur défaite et qui, dès le premier jour, ont parlés sans preuve d’une fraude et font aujourd'hui la promotion d'une destitution", a-t-elle ajouté.

Elle a averti que "les gens réagiront, comme ils l'ont toujours fait, dans la rue".

Le secrétaire général du Mouvement Ensemble pour le Pérou, Álvaro Campana, a averti que le soulèvement putschiste qui a débuté au Congrès, avec le pouvoir médiatique, cherche à résoudre la crise par une solution autoritaire et d'extrême droite par la violence politique contre leurs adversaires.

"C'est à nous de défendre la volonté populaire et le processus de changement et de promouvoir plus fortement le processus constituant", a-t-il ajouté.

Traduction Appel corrigée par Françoise Lopez

