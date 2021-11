Pérou : Les différentes manœuvres possibles

Force Populaire, Rénovation Populaire et le Pays Avance se sont unis pour destituer le président. Ensemble pour le Pérou rappelle à Fujimori qu'elle avait soutenu lez coup d’Etat de Merino et Pérou Libre demande qu’on exclue Chirinos de la direction du Congrès.

Keiko Fujimori a jeté par dessus bord son engagement envers la stabilité grâce à la proclamation citoyenne qu’elle avait signée pendant la campagne électorale.

« A Force Populaire, nous peu sons que ce Gouvernement a démontré une incapacité permanente à diriger le pays. Pour cette raison, la groupe a décidé de signer la motion de destitution du président, » a twitté Fujimori Higuchi. ce matin.

De même, et presque parallèlement, le groupe de López Aliaga, Rénovation Populaire, s’est joint à cette action des un communiqué:

« Nous sommes convaincus que la destitution du président est le seul outil démocratique qui permette de nous éloigner de cette crise politique et sociale à laquelle nous a amenés le Gouvernement de Pedro Castillo et de ses alliés politiques. »

Pour concrétiser la destitution, ils ont besoin de 87 voix. Etant donné que Action Populaire, Alliance pour le Progrès (APP), Ensemble pour le Pérou (JP), Podemos Pérou, Nous Sommes le Pérou et Pérou Libre se sont prononcés contre, les alliés de Force Populaire n’ont pas assez de voix pour destituer Castillo, pour l’instant.

Les manoeuvres

Mais comme l’a dit le porte-parole suppléant de Rénovation Populaire, José Cueto, ils envisagent de réduire le nombre de voix n nécessaires pour destituer le chef de l’Etat bien que le Tribunal Constitutionnel (TC) ait déclaré en 2003 que la destitution requérait le vote des 2 tiers des parlementaires habilités.

Pour le constitutionnaliste Luciano López, ce serait une manoeuvre grossière de changer les règles du vote pour la destitution du président dans le but de chasser Pedro Castillo du Palais du Gouvernement: « Quand la proposition de Cueto est sortie, j’ai répondu qu’on ne peut pas faire cela parce que ça irait contre l’opinion du Tribunal Constitutionnel . »

Des sources proches de la Commission sur la Constitution ont alerté sur la fait qui’l existe une autre voie pour y parvenir: que l’opposition appelle à suspendre le président pendant qu’ils organisent un procès politique pour lui interdire d’exercer ses fonctions. L’article 114 de la Constitution, dit López, évoque cette possibilité et pour cela, il suffirait que la majorité simple des députés votent pour.

(…)

Patricia Chirinos garde le silence. Le parti au pouvoir a envisagé de déposer une motion de censure pour qu’elle soit destituée de la direction du Congrès dont elle est la troisième vice-présidente.

« Je lance un appel à tous les membres du Congrès pour qu’ils se joignent à cette initiative destinée à défendre la démocratie contre des positions putschistes qui ne doivent pas être possibles, » a déclaré Óscar Zea, de Pérou Libre. Pour censurer Chirinos, la la gauche a besoin de 66 voix.

Comme il n’y a pas les 87 voix nécessaires pour destituer Pedro Castillo, ils vont essayer de le suspendre. Pour cela, ils ont besoin de 66 voix.

Point de vue de Marylia Cruz, politologue

« Nous avons ouvert la voie à ce qu’on parle de la destitution du président comme d’une action de contrôle politique dans le débat quotidien alors que c’est une mesure exceptionnelle. Je ne pense pas qu’elle soit approuvée mais si elle l’était, nous condamnons le fait que les élections perdent leur poids et que la démocratie représentative ne fonctionne pas. On entre dan une spirale dans laquelle, en n’ayant pas les procédures claires, on pourrait destituer lapsus haute autorité si facilement. Le Congrès tournerait le dos aux citoyens. Nous avons 1001 problèmes, destituer le président est la procédure la plus lente. Si elle n’aboutit pas, je ne doute pas que dans leur ordre du jour immédiat, ils y aient à nouveau recours. Ils ont l’occasion de discuter, de démontrer que, de n’importe quelle idéologie politique qu’ils viennent, ce sont des politiciens différents. Les citoyens veulent cela. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/20/peru-una-diputada-de-derecha-junta-firmas-para-lograr-la-vacancia-del-presidente-pedro-castillo/

URL de cet article :

