Pérou : Malgré les éclaircissements, les attaques contre la nationalisation se poursuivent

Les attaques contre l'intention du gouvernement péruvien que l'État exerce sa souveraineté sur la destination du gaz naturel se sont poursuivies aujourd'hui malgré la clarification selon laquelle cela exclut l’étatisation de la ressource.

« Nationaliser le gaz Camisea signifie le mettre au service des Péruviens et en particulier de nos compatriotes du Sud. Cela ne signifie en aucune façon étatiser l'activité privée", a déclaré le ministre de l'Économie Pedro Francke.

À cet égard, il affirmé que le Gouvernement du président Pedro Castillo s'engageait à augmenter de façon massive l'utilisation domestique de ce carburant au profit de tous les Péruviens.

Les attaques et les pressions de la presse, des politiciens et des hommes d'affaires néolibéraux ignorent cette précision et continuent de tirer à boulets rouges sur le président, car lundi dernier, il a proposé au Parlement de discuter d’une loi destinée à étatiser le gaz, bien qu'il ait immédiatement corrigé le terme et déclaré qu'il nationalisait.

Face aux attaques de l'opposition, le président a précisé qu'"en tant que Gouvernement du peuple, nous sommes et serons respectueux de la liberté d'entreprise" et que la priorité de son Gouvernement est l'accéder massif au gaz naturel et la déclaration de Francke s’est ajoutée aujourd'hui à cette déclaration.

Les critiques se sont poursuivies, invoquant la légère dévaluation monétaire produite par l'incertitude créée par les déclarations de Castillo, selon ses détracteurs.

Le climat de tension a été alimenté en partie par la déclaration du président néolibéral de la Banque centrale (émetteur), Julio Velarde, disant que les paroles du chef de l'État portent atteinte aux attentes des entreprises.

L'offensive comprenait des revendications du syndicat des sociétés minières, énergétiques et pétrolières, alors que le Gouvernement est dans l’attente de la renégociation des contrats d'exploitation du gaz par le consortium Camisea.

Ces contrats sont critiqués par certains experts, en particulier ceux qui se concernent l'exportation par l’intermédiaire d’un pays intermédiaire, destinés à payer moins d'impôts.

Sur le plan politique, les groupes d'extrême droite ont invoqué la peur de l’étatisation pour ratifier leur décision de refuser la confiance au nouveau cabinet ministériel, et les législateurs de centre-droite ont fait allusion à la possibilité de rejoindre cette position.

Les participants à la nouvelle attaque contre le fragile Gouvernement péruvien exigent également que celui-ci renonce à sa promesse électorale essentielle dans son programme, d’organiser une consultation des citoyens sur la convocation d'une Assemblée Constituante pour qu’elle modifie la Constitution néolibérale de 1993.

