Pérou: Pedro Castillo informe sur ses 100 premiers jours de gouvernement

Parmi les mesures présentées par le chef de l'exécutif péruvien figuraient la massification du gaz et la réforme agraire.

Le président péruvien Pedro Castillo a communiqué son rapport de gestion concernant ses 100 premiers jours de gouvernement sur la Plaza d’Armes de Huamanga à Ayacucho, un département situé à l’est du pays, en compagnie de 15 de ses ministres et en l'absence de la chef du cabinet, Mirtha Vázquez.

Castillo a raconté dans quel état son Gouvernement a reçu le pays, touché par une crise sanitaire mondiale, la corruption et une forte crise économique. C’est pourquoi il a critiqué le fait que les représentants de certains secteurs affirment qu'il n'a rien fait pendant son mandat.

« Sans vergogne, un secteur me dit que je n'ai rien fait. Eux, pendant 200 ans, se sont consacrés à voler notre pays, pendant 5 ou 10 ans, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils veulent qu'un paysan entre au Gouvernement et résolve tout en 100 jours", a-t-il déclaré.

À ce sujet, il a souligné que ceux qui critiquent, ce qu'ils veulent, c’est que rien ne change et a souligné que son Gouvernement a une orientation claire imposée par le peuple : « A moi, personne ne me fixe mon ordre du jour. Je n'ai pas de chefs. Mon seul chef, c’est le peuple. Je suis là pour vous", a-t-il ajouté.

De même, le président a appelé instamment tous les patrons à investir dans le pays et à créer des emplois pour les Péruviens dans le respect des travailleurs traités dignement.

Mesures concernant le gaz

"Aujourd'hui, avec le peuple, nous commençons la massification du gaz pour tous les Péruviens", a déclaré Castillo. Pour cela, il a fait remarquer que les conversations avec le consortium propriétaire de Camisea, où réside l'un des plus importants gisements de gaz d'Amérique Latine, entre les mains de la société argentine Pluspetrol ont déjà commencé.

"Nous aurons un dialogue avec l'entreprise parce que nous considérons que tous les Péruviens doivent bénéficier du gaz", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État a précisé que le projet de loi sur la massification du gaz a déjà été présenté au Congrès de la République et il a appelé à l'approuver.

Réactivation de l’économie

"Notre priorité pendant ces 100 jours a été de réactiver l'économie nationale", a affirmé Castillo avant d'expliquer que pour atteindre cet objectif, ils ont transféré plusieurs ressources pour maintenir les services de base opérationnels.

Ensuite, il a déclaré qu'une grande avancée avait été faite dans la vaccination, ce qu'il considérait comme essentiel pour la réactivation économique. "Entre juillet et septembre, ont a créé 300 000 postes de travail", a-t-il déclaré, ce qui permettra à ces travailleurs de gagner leur pain honnêtement.

De même, il a dit qu'en septembre, la prime de soutien familial destinée à atténuer la situation économique due à l'augmentation du prix des aliments a commencé à être remise et que le déblocage des investissements publics avait commencé.

En ce qui concerne la délégation de c compétence concernant la réforme fiscale qui a été demandée au Congrès, le président a indiqué que la collecte provenait des personnes et des entreprises qui ont le plus, sans affecter la classe moyenne et les entrepreneurs.

Santé et agriculture

Pedro Castillo a poursuivi son rapport en disant que lorsque son mandat a débuté, seulement 15 % des Péruviens étaient immunisés contre le Covid-19 et qu'au cours de ses 100 premiers jours, ce chiffre a quadruplé, avec près de 60 % des Péruviens vaccinés.

"L'État ne peut plus tourner le dos au Pérou profond. L'agriculture de subsistance a pris du retard à cause des Gouvernements péruviens", a déclaré le président. Pour contrecarrer cette situation, il a déclaré qu'ils avaient lancé la deuxième réforme agraire, mais qu'elle ne signifiait pas l'expropriation.

Au contraire, cette initiative impliquera "la connectivité rurale, l'accès au crédit, l’achat public des alimentaires, un fonds pour les femmes de la campagne...". "Nous allons avoir plus de 2 000 000 d'agriculteurs", pour lesquels on créera un programme d'obligations et de remboursement pour l'achat d’engrais.

Éducation

"Mon engagement envers tous les Péruviens est que tous reçoivent un service éducatif de qualité", a déclaré le président et pour atteindre cet objectif, Castillo a annoncé que l'équivalent de 50 000 000 de dollars avait déjà été transféré pour le payer la dette sociale des enseignants.

En outre, il a précisé que les élèves doivent rentrer chez eux en toute sécurité et pour cela non seulement vacciner et fournir de bonnes conditions sanitaires, mais aussi avoir des enseignants en sécurité à leur travail, dans des conditions de stabilité. Il a également annoncé qu'en mars 2022, il rétablirait les classes présentielles au Pérou.

Les fonctionnaires publics et la corruption

Le président péruvien a affirmé que beaucoup de fonctionnaires publics ont de nombreux privilèges. Par conséquent, il a déclaré qu'il signerait une loi « interdisant à tout fonctionnaire de voyagèrent première classe " et qu'on vendrait l'avion présidentiel ».

"Nous vendrons l'avion présidentiel, des ressources qui seront utilisées dans la santé et l'éducation des enfants", a-t-il déclaré et il a ajouté qu'il mettrait en œuvre un ensemble de mesures contre la corruption. "Nous sanctionnerons non seulement le fonctionnaire, mais aussi le corrupteur", a-t-il averti.

Le président a déclaré qu'on créera une commission de haut niveau qui lancera le processus de dialogue pour recouvrer les dettes et il a souligné qu'un plan sera élaboré pour que le Gouvernement central atteigne le peuple et puisse "parcourir les recoins de la patrie ».

"Nous avons hérité de conflits miniers, du pétroliers, environnementaux, et il n'y a eu aucune solution. [...] Notre Gouvernement est en train de mettre en œuvre une nouvelle approche préventive pour aborder les conflits sociaux qui comprend la participation des ministères, » a-t-il déclaré.

Castillo a prévenu que les ministres qui ne travaillent pas devront rentrer chez eux. Pour cela, "À partir de demain, chacun de nos ministres fera le bilan de son secteur. Ils [les ministres] font l'objet d'une évaluation constante. »

Le chef de l’Etat a évoqué d'autres actions réalisées par l'Exécutif en matière de sécurité des citoyens, des mesures contre la corruption, le combat contre la pauvreté, les inégalités et la marginalisation.

Castillo a conclu son rapport en appelant tous les Péruviens à reconstruire le pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-informe-gestion-gobierno-20211110-0020.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/perou-pedro-castillo-informe-sur-ses-100-premiers-jours-de-gouvernement.html