Pérou : Réactions diverses à la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur

La prestation de serment d'un ancien procureur des droits de l'homme en tant que ministre de l'Intérieur du Pérou a suscité jeudi des réactions de respect de la majorité, de satisfaction des secteurs progressistes et de dégoût des politiciens de droite.

Le président Pedro Castillo lui a souhaité publiquement la bienvenue et a exprimé son estime et cette nomination a également suscité la satisfaction de la chef du Mouvement du Nouveau Pérou également au gouvernement, Verónika Mendoza.

"Tes connaissances, ton expérience et ta trajectoire nous permettront de continuer à lutter contre la délinquance et, en outre, nous serons plus près de répondre aux désirs profonds de notre peuple", a ajouté Castillo dans un message Twitter.

Mendoza s'est félicitée de la nomination de Guillén et a souligné sa "longue et impeccable carrière dans la défense de la démocratie et de la lutte courageuse contre la corruption et l'impunité".

La dirigeante progressiste a également exprimé qu'elle espérait que le remplacement de Luis Barrenzuela qui a démissionné du ministère de l'Intérieur sera l'occasion de réévaluer la résolution suprême qui, ces derniers jours, a autorisé les forces armées à intervenir pour soutenir la police face à la croissance de la criminalité.

Mendoza a appelé, par contre, à faire "une politique globale et efficace de lutte contre l'insécurité des citoyens comprenant la réforme incontournable de la police".

José Cueto, membre du Congrès d'extrême droite, amiral à la retraite et ancien chef du commandement conjoint des forces armées, a déclaré qu'il n'avait pas une bonne idée de l’action de Guillén parce que le nouveau ministre "n'est pas très partisan des forces de l’ordre".

Le nouveau ministre, lorsqu'il était procureur adjoint dans la région d'Ayacucho, depuis 1984, a enquêté sur le massacre de Pucayacu, où des patrouilles de l’infanterie de marine ont assassiné 50 paysans, et a dénoncé le responsable, l'officier Álvaro Artaza, qui n'a pas été poursuivi depuis.

D'autre part, la journaliste Jackeline Fawks a estimé qu'il était important que Guillén entre en fonction le lendemain du 30e anniversaire du massacre de 15 civils non armés, dont un garçon de huit ans par le groupe Colina, un détachement militaire illégal connu pour se consacrer au meurtre de suspects de terrorisme.

Ce crime, connu sous le nom de massacre de Barrios Altos, est l'un des massacres pour lesquels l'ancien président Alberto Fujimori a été condamné en 2009 à 25 ans de prison, en tant qu'auteur indirect, dans un procès au cours duquel Avelino Guillén était procureur.

Ce fait a été évoqué par le parlementaire Raú Huamán, du parti fujimoriste Force Populaire, pour rejeter sa nomination parce que, selon lui, la condamnation de Fujimori était soi-disant injuste.

SOURCE : Prensa Latina

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/peru-reacciones-dispares-por-nuevo-ministro-del-interior/

URL de cet article :