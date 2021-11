Pérou : Vladimir Cerrón parle du vote de son groupe contre le nouveau cabinet

L'ancien gouverneur de la région de Junín, Vladimir Cerrón, a évoque le fractionnement du Pérou Libre lors du vote de confiance demandé par la chef du cabinet ministériel, Mirtha Vásquez, et a déclaré qu'"à court terme, il reste à voir si sa décision était la bonne ou non".

À travers son compte Twitter, il a indiqué que le groupe du parti au gouvernement a « démontré sa cohérence, sa clarté dans le débat et son unité monolithique, elle a refusé les offres pour des voix et a démontré sa discipline et respecté le mandat de l'Assemblée nationale. Il ne manquait qu’une voix. A court terme, il reste à voir si sa décision était la bonne ou non, a-t-il écrit sur le réseau social.

Comme on s’en souvient, le Congrès de la République a voté la confiance au cabinet ministériel présidé par Mirtha Vásquez, après un débat qui a duré deux sessions en raison du décès du législateur Fernando Herrera Mamani (Pérou Libre).

Par 68 voix contre 56, avec 1 abstention, le Congrès a approuvé la question de confiance posée par Vásquez Chuquilín en session plénière.

Le groupe parlementaire au pouvoir au Congrès est composé de 37 membres. Cependant, il a un membre de moins en raison du décès de Fernando Herrera, le 25 octobre.

Sur le nombre total de parlementaires de Pérou Libre, 16 ont voté contre l'octroi de l'investiture accordée au cabinet de Mirtha Vásquez. Vingt autres se sont opposés à l'accord du parti annoncé par Vladimir Cerrón disant de ne pas soutenir les nouveaux membres du pouvoir exécutif.

María Agüero Gutiérrez, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz Mamani, Alex Flores Ramírez, Américo Gonza Castillo, Segundo Montalvo Castillo et Margot Palacios Huamán ont voté contre la confiance.

Enfin, Alfredo Pariona Sinche, Kelly Portalatino Ávalos, Wilson Quispe Mamani, Jaime Quito Sarmiento, Abel Reyes Cam, Silvana Robles Araujo et María Taipe Coronado.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/06/peru-vladimir-cerron-valora-el-voto-de-su-bancada-en-contra-del-nuevo-gabinete/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/perou-vladimir-cerron-parle-du-vote-de-son-groupe-contre-le-nouveau-cabinet.html