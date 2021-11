Salvador : La chargée d'affaires des Etats-Unis quitte le Salvador 

Le chargé d'affaires des États-Unis au Salvador, Jean Manes, a annoncé lundi son départ du pays d'Amérique centrale qu'un nouvel ambassadeur ne soit nommé dans une légation diplomatique qui n’a plus d’ambassadeur depuis près d'un an et dans un contexte de tensions dans les relations bilatérales.

Depuis ces derniers mois, les relations entre le Gouvernement du Salvador et les États-Unis sont de plus en plus loin de s'améliorer, selon les déclarations de la chargée d'affaires, qui a dénoncé le fait que le président salvadorien Nayib Bukele ne donne aucun signe d'intérêt pour les relations bilatérales.

En particulier, elle a mentionné la coopération avec Washington et a assuré que la Maison Blanche l'avait envoyée dans le pays comme un pont pour éclaircir la situation, mais que le Gouvernement actuel de Bukele a décidé de ne pas la prendre, de sorte qu’on cherche de nouvelles façons pour maintenir la coopération avec le Salvador.

Depuis que le président Nayib Bukele a fait irruption à l'Assemblée législative avec l’armée (en février 2020), la destitution du procureur général et des juges de la Chambre constitutionnelle (en mai de cette année) et la publication des noms des fonctionnaires salvadoriens accusés de corruption sur la liste Engel (début juillet), les relations diplomatiques entre les deux pays se sont détériorées.

En outre, en raison du grand nombre de Salvadoriens vivant aux États-Unis, la diplomate a déclaré : "Nous devrions avoir la meilleure relation dans la région à cause de tous nos liens économiques, nos liens familiaux et plus de 3 000 000 de Salvadoriens aux États-Unis, mais ce n'est pas là que nous sommes".

Face au manque de volonté du Gouvernement Bukele pour améliorer les relations diplomatiques, Manes a également confirmé son départ de l'ambassade nord-américaine dans le pays, pour reprendre son poste au sein du commandement du Sud.

Par conséquent, elle annoncé que Brendan O'Brien serait le nouveau chargé d'affaires au siège diplomatique.

Manes a déjà été ambassadrice au Salvador et, avec l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, elle a été nommée chargée d'affaires intérimaire, en attendant un nouvel ambassadeur qui n'a pas été nommé jusqu'à présent.

