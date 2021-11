Salvador : Une loi controversée sur les agents étrangers 

Près de cinquante organisations civiles présentes au Salvador ont signé mardi une déclaration après l'approbation que la Commission des relations extérieures de l'Assemblée législative (parlement monocaméral) a donnée à la loi sur les agents étrangers afin qu'elle puisse être votée en plénière législative.

Le projet de loi interdit et punit ceux qui financent des activités qui, selon le Registre des agents étrangers, sont à motivation politique, risquent la stabilité politique, sociale ou l'ordre public.

Les organisations civiles se sont dites préoccupées par l'initiative présentée par le gouvernement de Nayib Bukele, car elles ont estimé qu'elle aura de graves effets sur le travail de la société civile organisée et les bénéficiaires des projets qu'elle met en place.

Ils ont estimé que le projet de loi est ambigu et représente ce qu'ils appellent un obstacle potentiel à l'élaboration de programmes et d'initiatives pour la population.

Selon les signataires, l'adoption d'une loi qui viole les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression ou la libre association peut rendre impossible le développement humain, économique et social du pays.

Même l'ONU, par l'intermédiaire de Mary Lawlor, rapporteuse spéciale pour les droits de l'homme, a déclaré que si elle était approuvée, ce serait une violation claire des engagements internationaux en matière de droits de l'homme pris par El Salvador.

L'Association des journalistes du Salvador (APES) s'est également prononcée récemment sur l'initiative et a averti qu'il s'agissait d'une tentative d'appliquer ce qu'elle appelle une loi sur le bâillonnement, car elle comprend des dispositions qui justifieraient un contrôle abusif des autorités sur le matériel d'information.

Avec l'argument de promouvoir la transparence, d'éviter l'ingérence étrangère dans l'opinion publique nationale et de rechercher la stabilité politique et économique, le parti au pouvoir est en passe d'adopter une loi qui, en substance, permet à l'exécutif d'exercer un contrôle sur qui peut faire des dons et pour qui.

La loi crée également un impôt de 40 % que les coopérateurs doivent payer pour entrer cet argent sur le territoire national.

