Venezuela: 205 mairies et 18 postes de gouverneur pour le Grand Pôle Patriotique et le Parti Socialiste Uni du Venezuela

Le président du Pouvoir Electoral, Pedro Calzadilla, a présente lundi le second bulletin de résultats des élections régionales et municipales de ce dimanche 21 novembre. il a indique que sur 99,20% des bulletins dépouillés et avec une participation de 42,26%, 21 postes de gouverneur sont déjà attribués de façon définitive. Les gouverneurs de Barinas et Apure ne sont toujours pas élus.

Sur les 23 postes de gouverneur, 18 sont attribués de façon définitive au Grand Pôle Patriotique Simón Bolívar (GPPSB), 2 à la Table de l’Unité Démocratique (MUD) et 1 à un autre parti.

Sur les 335 maires, 322 sont déjà attribués de façon définitive: 205 au Grand Pôle Patriotique Simón Bolívar, 59 à Table de l’Unité Démocratique (MUD), 37 à l’Alliance Démocratique et 21 à d’autres partis.

Mairies attribuées définitivement:

District de la Capitale (Municipalité Bolivariano Libertador): Carmen Teresa Meléndez Rivas, PSUV (58,94% des voix)

Anzoátegui (Municipalité Bolívar) : Sugey Yolanis Herrera Mogollón, PSUV (51,08%)

Aragua (Municipalité Girardot): Rafael José Morales Cazorla, PSUV (54,88%)

Barinas (Municipalité Barinas): Rafael Enrique Paredes, PSUV (43,03%)

Bolívar (Municipalité Angostura del Orinoco): Sergio de Jesús Hernández. PSUV (42,72%)

Carabobo (Municipalité Valencia): Julio César Fuenmayor Buitrago. PSUV (59,65%)

Cojedes (Municipalité Ezequiel Zamora): Luis Alexander Mireles Ruiz. MUD (48,99%)

Falcón (Municipalité Miranda): Henry Josué Hernández Hernández. PSUV (43,71%)

Guárico (Municipalité Juan Germán Roscio): Sulme Lorena Ávila Padrón. AD (42,06%)

Lara (Municipalité Iribarren / Barquisimeto): Luis Jonás Reyes Flores. PSUV (49,51%)

Mérida (Municipalité Libertador): Jesús Alberto Araque Ruiz. PSUV (42,92%)

Miranda (Municipalité Guaicaipuro/Los Teques): Farith Eduardo Fraija Norwood. PSUV (46,12%)

Monagas (Municipalité Maturín): Ana Michelle Fuentes Morfe. PSUV (47,08%)

Nueva Esparta (Municipalité Arismendi): Alí Jesús Romero Farías. PSUV (43,02%)

Portuguesa (Municipalité Guanare): Óscar Enrique Novoa Crespo. PSUV (46,54%)

Sucre (Municipalité Sucre): Luis Javier Sifontes Borges. PSUV (43,51%)

Táchira (Municipalité San Cristóbal): Silfredo Gregorio Zambrano Vásquez. PSUV (40,70%)

Trujillo (Municipalité Trujillo): Carlos Alberto Terán Montilla. PSUV (43,89%)

Yaracuy (Municipalité San Felipe) Rógger Amthony Daza Acosta. PSUV (46,80%)

Zulia (Municipalité Maracaibo): Rafael Arturo Ramírez Colina. MUD (51,58%)

Amazonas (Municipalité Atures): Yamilet Mirabal de Chirino. PSUV (41,22%)

Delta Amacuro (Municipalité Tucupita): Loa del Valle Tamaronis Reina. PSUV (53,38%)

La Guaira (Municipalité Vargas): José Manuel Suárez Maldonado. PSUV (51,72%)

Postes de gouverneur attribués définitivement:

Anzoátegui: Luis José Marcano Salazar, PSUV (46,15% de los votos)

Aragua: Karina Isabel Carpio Bejarano. PSUV (51,62%)

Bolívar: Ángel Bautista Marcano Castillo. PSUV (42,07%)

Carabobo: Rafael Alejandro Lacava Evangelista. PSUV (54,85%)

Cojedes: José Alberto Galíndez Cordero. MUD (48,28%)

Falcón: Víctor José Clark Boscán. PSUV (43,24%)

Guárico: José Manuel Vásquez Aranguren. PSUV (47,15%)

Lara: Adolfo José Pereira Antiques. PSUV (46,18%)

Mérida: Jehyson José Guzmán Araque. PSUV (40,64%)

Miranda: Héctor Vicente Rodríguez Castro. PSUV (48,28%)

Monagas: Ernesto Javier Luna González. PSUV (46,04%)

Nueva Esparta: Morel Rafael Rodríguez Ávila. FV (42,48%)

Portuguesa: Antonio Primitivo Cedeño. PSUV (45,70%)

Sucre: Gilberto Amílcar Pinto Blanco. PSUV (47,06%)

Táchira: Freddy Alirio Bernal Rosales. PSUV (41,11%)

Trujillo: Gerardo Alfredo Márquez. PSUV (41,59%)

Yaracuy: Julio César León Heredia. PSUV (46,48%)

Zulia: Manuel Antonio Rosales Guerrero. MUD (56,13%)

Amazonas: Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez. PSUV (40,23%)

Delta Amacuro: Lizeta Hernández. PSUV (60,55%)

La Guaira: José Alejandro Terán. PSUV (50,16%)

Restent encore à attribuer les postes de gouverneur d’Apure et de Barinas. A Apure, Eduardo Piñate (PSUV) affrontera Luis Lipa (MUD) et à Barinas s’affronteront Argenis Chávez (PSUV) et Freddy Superlano (MUD).

