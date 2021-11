Venezuela : Arrestation d’un individu pilotant un drone près de la raffinerie d'Amuay

Vendredi 12 novembre dernier, un citoyen identifié comme Carlos Germán Debiais García a été arrêté après avoir piloté un drone à proximité du complexe de raffinerie d'Amuay situé sur la péninsule de Paraguaná, dans l'État de Falcón.

Il a été capturé par des membres de la Garde nationale bolivarienne (GNB). "La GNB l’a arrêté et nous sommes en pleine enquête", a déclaré le président pour le secteur de la sécurité des citoyens et de la paix..

Il a ajouté que cette action s'inscrit dans le cadre de l'Opération Protection et Paix pour le peuple vénézuélien et qu'elle offre des garanties de sécurité citoyenne et de paix au peuple, en vue du scrutin du dimanche 21 novembre.

Judibana fait partie des maisons construites dans le parc pétrolier. Dans cette zone vivent des travailleurs, des retraités et les retraités du complexe de raffinerie de Paraguaná (CRP) vivent dans la région ; il y a aussi de nombreuses maisons vides de la diaspora vénézuélienne.

Selon les voisins, le jeune homme utilisait l'engin dans la rue de son secteur et a été vu par des militaires qui se trouvaient à proximité, car dans la région se trouve également le quartier général du détachement numéro 131 de la Garde nationale, disparu lors de l'explosion de la raffinerie d'Amuay en 2012. C’est pourquoi son nouveau quartier général a été construit dans les environs de Judibana et il a été inauguré cette année, d’après le site d'information NotiFalcón.

Des commissions de la Direction générale du contre-espionnage militaire (Dgcim) et du Service national de renseignement bolivarien (Sebin) se sont rendus chez le détenu dont le logement a été perquisitionné. Il a quitté la maison menotté et ils ont emporté le drone. Selon ce qu'on sait, il est accusé de terrorisme et sera conduit au siège de l'enquête situé à Caracas, capitale du Venezuela.

"Nous continuerons à travailler pour garantir un processus électoral par lequel la population exerce son droit de vote" a conclu le président pour le secteur de la sécurité des citoyens et pour la paix.

