Venezuela : Arrivée d’observateurs tunisiens béninois et indonésiens 

Dans le cadre du plan d'observation des élections organisé par le Conseil National Electoral (CNE), qui accompagnera les élections régionales et municipales le 21 novembre, les représentants de la Tunisie, du Bénin et de l'Indonésie sont arrivés au Venezuela.

À leur arrivée à l'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, le président de la Haute instance indépendante pour les élections de la République tunisienne, Nabil Baffoun ; au nom de la République d'Indonésie, le directeur adjoint du programme du Centre de coopération Sud-Sud du Mouvement des pays non alignés (NAM), Niken Supraba ; et enfin, le troisième adjoint au maire, chargé des affaires sociales et sportives du bureau du maire de Cotonou, de la République du Bénin, Tognimonnoumi Iréne Behanzin, ont été reçus par la directrice du Bureau pour l'Afrique du ministère du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères, María Valero, rapporte un communiqué de presse du ministère des Relations Extérieures du Venezuela.

Au cours de leur accompagnement, ils pourront se rendre dans différents bureaux de vote pour observer l'évolution du processus électoral par lequel tous les postes exécutifs et législatifs dans les 23 États seront renouvelés, ainsi que dans les 335 municipalités du pays.

