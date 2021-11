Venezuela: Communiqué de Solidarité Bolivarienne 

Solidarité Bolivarienne félicite le président Nicolas Maduro et son Gouvernement pour avoir réussi à amener à participer aux élections régionales et municipales la majorité des secteurs d’opposition et le peuple vénézuélien pour avoir exprimé sa volonté dans la paix et la sérénité lors de ces élections libres et démocratiques.

Solidarité Bolivarienne se réjouit des bons résultats obtenus par le Parti Socialiste Uni du Venezuela qui a gagné 20 des postes de gouverneurs sur les 23 en lice. Ce résultat permettra au Gouvernement vénézuélien de renforcer sa politique en faveur du peuple et d’affronter plus efficacement les menaces venues de l’étranger et en particulier des puissances qui cherchent à faire du Venezuela leur arrière-cours et à faire main basse sur ses ressources naturelles.

Vive le Venezuela bolivarien

Chavez est vivant, la lutte continue!

Jusqu’à la victoire, toujours!

Pour Solidarité Bolivarienne

la présidente, Françoise Lopez

