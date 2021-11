Venezuela : Comprendre le Memorandum d’entente avec la Cour Pénale Internationale

La première visite officielle du procureur de la Cour Pénale Internationale CPI), Karim A.A. Khan, au Venezuela s’est achevée le 3 novembre 2021 par une cérémonie au Palais de Miraflores lors de laquelle a été signé un Memorandum d’entente entre la République Bolivarienne du Venezuela et la Cour Pénale Internationale.

On a également annoncé lors de cette cérémonie la conclusion de l’examen préliminaire dans l’affaire Venezuela I et la décision du magistrat en charge de l’affaire de passer à l’étape suivante.

Visite officielle

Dans le cadre du Droit International, le Venezuela est un Etat membre du Statut de Rome (ER), l’instrument qui a défini les règles de fonctionnement de la CPI qui ont été signées le 17 juillet 1998 et acceptées et signées par le Venezuela le 7 juin 2000 et sont entrées en vigueur dans notre pays le 1 er juillet 2002.

C’est ce cadre juridique qui a permis au Venezuela d’inviter de façon souveraine le haut fonctionnaire à venir dans le pays car plusieurs sujets intéressant le Venezuela sont développés par cette instance. En plus de l’enquête sur les actions en relation avec les tentatives violentes de coup d’État, il y a le dossier remis par le Venezuela concernant les mesures coercitives unilatérales comprises comme crimes contre l’humanité commis par le Gouvernement des Etats-Unis contre le peuple vénézuélien et la plainte plus récente contre la Colombie pour extermination de la population vénézuélienne qui a émigré en Colombie.

L’affaire Venezuela I

Le 8 février 2018, le procureur de la CPI précédent, Fatou Bensouda, avait commencé un examen préliminaire de al situation au Venezuela et indiqué qu’il allait étudier les faits qui se sont déroulés au moins depuis avril 2017. Selon les documents officiels, le 27 septembre 2018, le bureau du procureur avait reçu un dossier d’un groupe d’État Membres du Statut de Rome, à savoir la République Argentine, le Canada, la République de Colombie, la République du Chili, la République du Paraguay et la République du Pérou (les « Etats expéditeurs ») concernant la situation au Venezuela dans lequel ceux-ci, anciens membres du défunt Groupe de Lima, demandaient au procureur d’engager une enquête pour crimes contre l’humanité soi-disant commis sur le territoire vénézuélien depuis le 12 février 2014 pour déterminer si une ou plusieurs personnes doivent être accusées de la commission de ces crimes.

Dès lors, l’instance de l’ONU avait subi des pressions pour que cette phase avance en déclarant qu’elle avait la compétence, l’intérêt et les indices suffisants pour passer à la seconde phase de la procédure, celui de l’enquête. C’est précisément ce qu’a annoncé le procureur actuel et ce que le Venezuela, en la personne de son chef de l’État, le président Nicolás Maduro Moros, a contesté en disant :

« Après ce débat, le procureur a décidé de passer à l’autre phase pour connaître la vérité. Bien que nous ne soyons pas d’accord, dans ce cadre, nous avons signé un accord entre l’État vénézuélien et la CPI qui garantit la coopération, le soutien mutuel et le dialogue pour chercher la Vérité et la Justice. »

La phase d’enquête

En général, dans la procédure pénale, l’étape ou phase d’enquête a pour objet de déterminer si un procès pénal est fondé grâce à l’obtention d’informations qui permettent de soutenir l’accusation et de garantir l a défense de l’accusé. Dans le Statut de Rome, c’est la seconde étape.

Certaines caractéristiques de cette phase sont fixées dans l’article 13 du Statut de Rome qui stipule que, quand une enquête est ouverte, la CPI a la compétence pour agir sur l’État Membre et qu’elle doit pour cela, dans la mesure du possible, agir de façon coordonnée avec les autorités du pays, conformément au principe de complémentarité.

Une chose exigée par le Venezuela, qui, par la voix de son procureur général de la République, Tarek William Saab, a déclaré que la CPI ne respectait pas les règles concernant la phase préliminaire qui stipulent qu’après que le Venezuela ait envoyé des informatisations pendant 1 an, il devait y avoir un échange depuis La Haya,ce qui n’a pas eu lieu. C’est pourquoi on espère que dans cette phase, le Venezuela et chaque personne soumise à l’enquête auront totales les garanties que les accorde le Statut de Rome.

Ainsi, il faut prendre en compte le fait que la mise en place de cette étape est de la compétence du bureau du procureur et que cela doit se faire en garantissant tous les principes qui sont considérés comme des droits de l’homme dans une procédure pénale comme le présomption d’innocence et le devoir d’enquêter à charge et à décharge.

A ce moment-là, il est important de considérer qu’il s’agit de déterminer la responsabilité pénale individuelle. Ce qui signifie qu’on étudiera les actes compatibles avec des crimes contre l’humanité selon ce qui est stipulé dans l’article 7 du Statut de Rome, qu’on cherchera les éventuels responsables en déterminant, pour chacun individuellement, les éventuelles conséquences juridiques.

A ce sujet, le procureur général vénézuélien a déclaré que jusqu’à présent, la République ne savait pas quels éléments avaient été pris en compte pour déterminer si ces actes avaient été commis ou que l’État vénézuélien n’avait pas fait assez pour respecter ses obligations internationales et qu’on espère qu’à partir de maintenant, la collaboration que demande la reconnaissance de la complémentarité active serait mise en place.

Memorandum d’entente

En droit, un memorandum d’entente est l’officialisation par écrit d’un accord entre 2 parties ou plus destiné à exprimer les objectifs et les lignes d’action communs mais dont les engagements entre les parties ne sont pas contraignants ou légalement exigibles. C’est cela, la nature du document qu’ont signé publiquement le procureur Karim A.A. Khan et le président Nicolás Maduro Moros.

Dans ce document se trouvent les accords suivants :

La République Bolivarienne du Venezuela, en tant que juridiction nationale, prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la justice sera rendue efficacement, selon les standards internationaux avec el soutien et l’engagement actif du bureau du procureur de la CPI en vertu du principe de complémentarité.

- Etablir des mécanismes destinés à améliorer la coopération entre les parties et à faciliter le déroulement efficace du mandat du procureur en territoire de la République Bolivarienne du Venezuela,

- S’appliquer à coordonner des moyens et des mécanismes qui contribuent efficacement aux efforts de la République Bolivarienne du Venezuela pour mener à bien des actions authentiques dans le pays conformément à l’article 17 du Statut de Rome,

- Travailler à ce que le principe de complémentarité ait un effet réel et significatif,

- Ce document a été considéré par le président comme un document historique et par le procureur général comme un engagement sérieux de respecter la souveraineté nationale et le droit à être jugé conformément aux lois nationales et internationales que peuvent avoir tous les éventuels inculpés.

Enfin, il a été décidé que le procureur Karim A.A. Khan reviendra au Venezuela où il a un ordre du n jour à réaliser et qu’il a déclaré respecter en tant qu’Etat membre du Statut de Rome et nation qui a intégré dans sa Constitution les principes fondamentaux de la justice dans les termes du document qui régit ses fonctions.

Voici les faits, ce sera dans les prochains actes de procédure que réalisera le procureur Karim A.A. Khan qu’on connaîtra le contenu de ce dossier Venezuela I pour l’instruction duquel, selon le procureur général de la RépubliqueTarek William Saab, l’État a pu compter sur un système solide qui a évalué et sanctionné les faits d’une façon qui sera mise à la disposition de la CPI pour qu’elle sache comment au Venezuela se sont passés ces mois considérés par le procureur vénézuélien Saab comme le début d’une guerre civile désactivée précisément par les institutions vénézuéliennes, en particulier par les institutions judiciaires, les institutions qui travaillent pour la vérité, la mémoire et la paix.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/venezuela-memorandum-de-entendimiento-con-la-corte-penal-internacional-una-explicacion-juridica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-comprendre-le-memorandum-d-entente-avec-la-cour-penale-internationale.html