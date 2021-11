Venezuela : Des candidats ont violé les règles concernant la campagne électorale 

Alba Ciudad, 7 novembre 2021

Les autorités du Conseil électoral national (CNE) ont convenu à l'unanimité d'ouvrir des enquêtes administratives contre différents candidats et différentes organisations à fins politiques participant aux élections régionales et municipales de 2021, pour violation des règlements sur la campagne électorale et la propagande.

Cette décision touche les candidats David Uzcátegui, qui se présente au poste de gouverneur de l'État de Miranda, pour la présence d'enfants dans ses pièces de propagande ; Luis Eduardo Martínez, candidat au poste de gouverneur de l'État d'Aragua, pour l'utilisation de symboles régionaux ; Héctor Rodríguez, candidat au poste de gouverneur de l’état de Miranda pour avoir combiné la gestion du gouvernement régional et la campagne, a fait savoir le CNE dans une note de presse.

Les candidats susmentionnés avaient été informés des manquements aux règles et n'ont pas apporté les corrections demandées. Par conséquent, à l'ouverture des enquêtes administratives s'ajoute une mesure de précaution de suspension immédiate de la propagande diffusée dans les médias télévisés.

De même, le pouvoir électoral a accepté d'ouvrir des enquêtes administratives sur Gustavo Duque, candidat au poste de maire de Chacao, pour l'utilisation des ressources publiques pour faire campagne ; l'Organisation à des fins politiques MUD, pour l'utilisation de symboles nationaux dans sa campagne ; le parti Compa, pour la présence d'enfants dans ses pièces de propagande ; et le parti UPV pour avoir dépassé le temps imparti pour faire campagne.

Les actions et éléments autorisés et non autorisés pour le déroulement des campagnes électorales sont contenus dans la loi organique des processus électoraux, dans ses règlements généraux et dans les règlements spécifiques sur la campagne électorale et la propagande pour les élections régionales et municipales de 2021.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez

