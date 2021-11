Venezuela : L’ambassadeur de France insulte  le drapeau vénézuélien

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Félix Plasencia a exigé sur son compte Twitter le respect des symboles patriotiques et a fait une réclamation quelques heures après que l'ambassadeur d'un pays européen au Venezuela ait publiquement remercié le "cadeau" d'une caricature qui montre un drapeau vénézuélien sept étoiles. "Il y a des caricatures pour tous les goûts. La grande liberté d'expression qui existe au Venezuela permet à chacun de décider quel type de caricature il souhaite se transformer. Mis à part les caricatures, utiliser le drapeau national avec 7 étoiles est intolérable. Les symboles patriotiques doivent être respectés !" a écrit Plasencia sur le réseau social Twitter.

Auparavant, l'ambassadeur de France au Venezuela, Romain Nadal, avait publié un message de son compte Twitter remerciant le caricaturiste Fernando Pinilla pour son dessin, avec un bouton montrant le drapeau du Venezuela sur son envers, sauf que celui-ci est à sept étoiles.

Dans son tweet, il a écrit : "Parmi de nombreux points communs, nous partageons la passion pour le dessin de presse, un art de liberté et de créativité quotidienne essentiel pour la liberté d'expression. Je suis plus que reconnaissant à @FMPinilla (Fernando Pinilla) pour ce beau cadeau reçu aujourd'hui. #PressFreedom".

Les étoiles du drapeau

Le 9 mars 2006, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé l'inscription d'une huitième étoile sur le drapeau du pays, à l'initiative du président de l'époque, Hugo Chávez. Le drapeau du Venezuela comprenait à l'origine sept étoiles pour les sept provinces vénézuéliennes devenues indépendantes de l'Espagne en 1810 : Margarita, Cumaná, Barcelone, Barinas, Mérida, Trujillo et Caracas. Cependant, le 20 novembre 1817, le libérateur Simón Bolívar a publié un décret stipulant qu'aux sept étoiles portées par le drapeau national du Venezuela, on en ajoutera une, comme emblème de la province du Guyana, de sorte que le nombre d'étoiles sera désormais de huit", en reconnaissance de la province du Guyana (aujourd'hui l'État de Bolivar) pour son incorporation et ses immenses contributions à la lutte pour l'indépendance.

Plus tard, en 1821, le Venezuela a rejoint la Grande Colombie et, lorsqu'il s'est dissout en 1830, les autorités de l'époque ont décidé d'utiliser le drapeau 7 étoiles comme drapeau vénézuélien, oubliant le décret du Libérateur jusqu'à ce qu'en 2006, le président Hugo Chávez prenne l'initiative de rétablir ce décret.

Cependant, les secteurs les plus radicaux de l'opposition vénézuélienne, depuis lors, ont pris le drapeau 7 étoiles comme une sorte de symbole de la "lutte" destinée à renverser la Révolution Bolivarienne et à revenir au passé qui existait avant son arrivée au pouvoir.

Pinilla, caricaturiste né en Colombie mais élevé au Venezuela, a travaillé dans des médias largement identifiés à la droite vénézuélienne, tels que El Nacional, Caraota Digital ou l'ONG Un Mundo Sin Gadaza. Il le fait actuellement dans les journaux Las Américas à Miami et El Tiempo Latino à Washington, où il poursuit sa ligne d'attaques contre les Gouvernements de gauche de la région. Actuellement, il vit aux États-Unis.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/canciller-plasencia-exige-respetar-los-simbolos-patrios-venezolanos-ante-uso-de-bandera-de-7-estrellas-por-parte-de-embajador/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-l-ambassadeur-de-france-insulte-le-drapeau-venezuelien.html