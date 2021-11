Venezuela : L'opposition devra répondre de ses actes pendant les guarimbas

Diosdado Cabello, premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela, a rappelé aux secteurs de l'opposition qui célèbrent comme un triomphe l'annonce par le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) de l'ouverture de l'enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme pendant les guarimbas de 2017, que les crimes de haine qu’ont commis les violents soutenus par la droite seront aussi l’objet de l’enquête : « Ceux qui ont pensé que cela ne les toucherait pas se serrent parce qu’il doit y avoir une enquête complète et nous, nous ne la craignons pas. »

Au cours du programme Con el mazo dando, il a critiqué la façon dont les opposants extrémistes "font la fête, très joyeux", et a averti : "ne vous réjouissez pas trop car ce qui s'est passé aujourd'hui (mercredi) nous ouvre les portes sur beaucoup de choses pour le bien de la justice et de la paix dans ce pays". Nous (le chavisme) ne le devons ni ne le craignons ; au contraire, nous voulons que tout soit clarifié et ce sera clarifié. Nous n'avons aucun doute à cet égard", a-t-il déclaré.

Bolívar et Sucre. Hier, lors de l'acte de vérification de la machinerie du PSUV à Ciudad Bolívar, Cabello a déclaré que ceux qui croient que la décision de la CPI favorise l'opposition "ont la vue courte" "parce que là (dans le protocole d'accord) la patrie, la souveraineté et l'indépendance ont été renforcées".

"La CPI reconnaît que le Venezuela a non seulement la capacité, mais qu'il est en mesure d'exercer la justice dans sa propre juridiction, c'est-à-dire la juridiction nationale", a-t-il déclaré.

De la capitale de l’état de Sucre, il a souligné que le PSUV propose le socialisme depuis toujours, avec le commandant Chávez, il s’est construit avec le peuple, ce qui pour l'impérialisme est une menace et "pour cette raison, ils n'ont pas perdu de temps pour nous attaquer avec toute leur artillerie pour voir s'ils peuvent nous faire nous rendre, mais le Venezuela ne se rend pas".

